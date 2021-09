China pede que produtores de animação resistam a conteúdo ‘não saudável’

As pessoas assistem a uma transmissão em tela gigante do discurso do presidente chinês Xi Jinping em uma celebração que marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista Chinês, em Xangai, em 1º de julho de 2021. REUTERS / Ali Song

XANGAI (Reuters) – O regulador de radiodifusão da China disse que incentivaria os produtores online a criar desenhos “saudáveis” e reprimir conteúdo violento, vulgar ou pornográfico, enquanto Pequim intensifica os esforços para trazer de volta sua florescente indústria de entretenimento. Crianças e jovens são o principal público da animação, e as agências qualificadas precisam transmitir conteúdo que “apóie a verdade, a bondade e a beleza”, disse a Administração Nacional de Rádio e Televisão em um aviso publicado na noite de sexta-feira. O Partido Comunista da China intensificou sua campanha para limpá-lo A indústria de entretenimento ou lazer Nos últimos meses, medidas foram tomadas contra “ídolos online” e ele prometeu penas mais duras para celebridades que se envolverem em comportamento ilegal ou imoral. As campanhas faziam parte de um esforço mais amplo Intervir em todos os aspectos da cultura e economia do país, com o governo também prometendo combater a desigualdade, o aumento dos preços dos imóveis e as instituições educacionais com fins lucrativos. O Partido Comunista celebrou seu centenário em julho, e o presidente Xi Jinping comemorou a ocasião prometendo “fortalecer” os poderes do partido e fortalecer a unidade do povo chinês. (Relatórios de David Stanway). Edição de William Mallard Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

