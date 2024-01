Gio Reyna, da USMNT, concordou em se juntar ao Nottingham Forest por empréstimo do Dortmund

O Nottingham Forest chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para contratar Gio Reyna, internacional da USMNT, por empréstimo até o final da temporada.

Reina viajará para Nottingham antes da transferência ser concluída, enquanto a opção de compra do meia-atacante ainda está em discussão.

O atleta Foi relatado no início deste mês que Forest estava em negociações com o time da Bundesliga para assinar um contrato temporário com Reina.

O contrato atual de Reina com o Dortmund vai até junho de 2025, e o versátil atacante assinou com o superagente Jorge Mendes em dezembro, pouco antes da abertura da janela de transferências de janeiro.

Reina foi titular apenas duas vezes pelo clube alemão nesta temporada, tendo feito mais 11 partidas como reserva.

O jogador de 21 anos perdeu o primeiro mês da temporada devido a lesão e disputou apenas 13 jogos em todas as competições desde que regressou, em Setembro.

Ele voltou à escalação da USMNT durante a pausa internacional de outubro, após uma série de lesões e um desentendimento com o técnico Gregg Berhalter. Os Estados Unidos têm dois grandes torneios no horizonte nos próximos três anos, já que a Copa América de 2024 será realizada neste verão, antes dos Estados Unidos serem co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026.

Reina mudou-se de Nova York para a academia do Dortmund em 2019 e ingressou no time titular no ano seguinte. Ele fez parte do time do Dortmund que venceu a DFB-Pokal 2020-21.

(Leon Koegeler/Getty Images)