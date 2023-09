Futuros de ações hoje: atualizações ao vivo

As ações caíram na terça-feira, enquanto Wall Street aguardava os resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve desta semana.

o Dow Jones Industrial Average Ele perdeu 223 pontos, ou 0,7%. o Standard & Poor’s 500 Diminuiu 0,7%, enquanto diminuiu Composto Nasdaq Diminuiu 1%.

Derry , que é frequentemente visto como um indicador da atividade económica futura, caiu mais de 2% na sessão. O declínio ocorreu depois que a Evercore ISI rebaixou a classificação das ações para um nível consistente com desempenho superior devido a cortes na produção agrícola.

A reunião de dois dias do banco central começa na terça-feira. Não se espera que o Fed aumente as taxas de juros quando anunciar sua decisão na quarta-feira, com os investidores antecipando uma chance de 99% de que o banco central pule um aumento das taxas, de acordo com Ferramenta FedWatch do CME Group, que é uma medida de precificação em contratos futuros de fundos federais. Os comerciantes colocam apenas 29% de chance de um aumento nas taxas em novembro.

O Fed também fornecerá previsões econômicas na quarta-feira. Os investidores estarão atentos aos comentários sobre a trajetória da inflação e o futuro da política monetária.

“Sabemos que estamos mais perto do fim do ciclo de subida do que do início”, disse Kevin Gordon, estrategista-chefe de investimentos da Charles Schwab. “A forma como eles encaram o próximo ano, ou pelo menos a virada em 2024, é muito mais importante.”

Os preços do petróleo subiram na terça-feira. A subida dos preços ajudou as ações do setor energético do índice Standard & Poor’s 500 a mitigar as perdas na sessão.

A liderança do sindicato grevista United Auto Workers disse que mais trabalhadores podem ser chamados a suspender o trabalho se não houver progresso até o prazo de sexta-feira. Stellantis Subiu cerca de 2% na sessão de terça-feira, enquanto… Motores Gerais E fortaleza Avançou cerca de 0,8% e 0,1%, respectivamente.