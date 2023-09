A construção de casas nos EUA está no nível mais baixo em três anos; Um aumento nas licenças indica força subjacente

Início de moradias unifamiliares caiu 4,3% em agosto

As licenças de construção unifamiliar aumentaram 2,0%.

O número total de construções habitacionais diminuiu 11,3%; É permitido um aumento de 6,9%.

WASHINGTON (Reuters) – A construção de moradias nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo em mais de três anos em agosto, à medida que o aumento das taxas de juros hipotecários pesava sobre a demanda por moradias, mas um salto nas licenças de construção sugeriu que novas construções ainda eram apoiadas pela escassez de moradias nos EUA. mercado.

O declínio na construção de moradias anunciado pelo Departamento de Comércio na terça-feira foi o maior em um ano e ocorreu de forma generalizada. O relatório seguiu-se às notícias divulgadas na segunda-feira de que a confiança dos construtores residenciais caiu para o mínimo de cinco meses em setembro, à medida que mais construtores relataram cortes de preços e ofereceram outros incentivos para atrair compradores.

A construção de casas, juntamente com as vendas de casas novas, foram pontos positivos para o mercado imobiliário, o sector mais duramente atingido pelo aperto agressivo da política monetária da Reserva Federal. O banco central dos EUA deverá manter as taxas de juro inalteradas na quarta-feira, depois de aumentar as taxas de juro em 525 pontos base desde março de 2022, para o intervalo atual de 5,25%-5,50%.

“Os dados de agosto sobre construção de moradias parecem mostrar algumas rachaduras no que tem sido um dos poucos indicadores fortes no mercado imobiliário recentemente”, disse Daniel Filber, economista da Nationwide em Columbus, Ohio. “No entanto, é importante notar que pode haver aqui um elemento de ruído porque grande parte do declínio acentuado no início da construção veio do sector multifamiliar, que é um sector notoriamente volátil.”

O início da construção de habitações caiu 11,3%, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,283 milhões de unidades no mês passado, o nível mais baixo desde junho de 2020. Os dados de julho foram revistos para baixo para mostrar que os inícios aceleraram para uma taxa de 1,447 milhões de unidades, em vez dos 1,452 milhões de unidades relatados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que as startups caíssem para uma taxa de 1,440 milhão de unidades.

O início de moradias unifamiliares, que representam a maior parte da construção de moradias, caiu 4,3%, para uma taxa de 941 mil unidades no mês passado. A construção de moradias unifamiliares caiu no Nordeste e Centro-Oeste e caiu 26,9% no Oeste, atribuída ao furacão Hillary. Ele cresceu no sul densamente povoado.

A procura de novas construções foi impulsionada por uma grave escassez de casas anteriormente próprias no mercado, com a construção de casas a aumentar durante grande parte deste ano e a dar vida ao mercado imobiliário. Mas o recente aumento das taxas de juro hipotecárias, coincidindo com o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, está a afastar os compradores. A taxa média de juros sobre uma hipoteca fixa de 30 anos é de cerca de 7,18%, o nível mais alto desde março de 2002, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

O sentimento entre as construtoras também foi afetado. O Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de Casas/Wells Fargo caiu abaixo do nível de equilíbrio de 50 em setembro pela primeira vez em cinco meses, mostrou uma pesquisa na segunda-feira.

As ações em Wall Street estavam sendo negociadas em baixa. O dólar caiu frente a uma cesta de moedas. Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram à medida que o aumento dos preços das matérias-primas, incluindo o petróleo, suscitou preocupações de que o recente progresso na desaceleração da inflação pudesse ser revertido.

A habitação começa

Espera-se uma recuperação

O início de habitações de cinco ou mais unidades caiu 26,3%, para uma taxa de 334.000 unidades em agosto, o nível mais baixo desde agosto de 2020. A construção de habitações multifamiliares parece ter atingido o pico em abril de 2022, quando foi apoiada pela procura de habitações para arrendamento. As altas taxas de hipotecas prejudicaram os potenciais compradores de casas.

As condições financeiras mais restritivas, que limitam o acesso dos construtores ao crédito, bem como o enorme stock de habitações multifamiliares em construção, estão a abrandar a actividade.

As licenças de construção de casas futuras aumentaram 6,9%, para uma taxa de 1,543 milhão de unidades, o nível mais alto desde outubro de 2022. Elas foram impulsionadas por um aumento de 14,8% nas licenças de habitação multifamiliar, para uma taxa de 535.000 unidades. As licenças de habitação unifamiliar aumentaram 2,0%, para uma taxa de 949.000 unidades, o nível mais alto desde maio de 2022.

O investimento residencial contraiu durante nove trimestres consecutivos, o período mais longo desde o rebentamento da bolha imobiliária, que conduziu à crise financeira global de 2008 e à Grande Recessão.

O declínio na construção de habitação em Agosto levou os economistas da Goldman Sachs a reduzirem a sua estimativa para o crescimento do PIB no terceiro trimestre em um décimo de ponto percentual, para uma taxa anual de 3,2%. A economia cresceu a um ritmo de 2,1% no segundo trimestre.

“O declínio no início de Agosto exagera a fraqueza na construção de habitação e estamos a prever alguma reversão do declínio em Setembro”, disse Nancy Vanden Houten, economista-chefe para os EUA na Oxford Economics, em Nova Iorque.

O número de habitações aprovadas para construção mas cuja construção ainda não foi iniciada aumentou 5,6%, atingindo 282 mil unidades. A carteira de obras de moradias unifamiliares aumentou 2,9%, para 142 mil unidades, enquanto a taxa de conclusão do setor caiu 6,6%, para 961 mil unidades, o nível mais baixo desde janeiro de 2022.

O estoque de moradias em construção diminuiu 0,2%, para 1,688 milhão de unidades. O estoque de moradias unifamiliares em construção caiu 0,1%, para 676 mil unidades, o menor nível desde maio de 2021.

O inventário de habitações multifamiliares em construção caiu 0,2% para 995.000 unidades, ainda em níveis recordes, indicando espaço limitado para novos aumentos na construção de habitações multifamiliares, apesar do aumento das licenças de construção para o sector.

Os corretores estimam que as taxas de início e conclusão de habitações precisarão variar entre 1,5 milhão e 1,6 milhão de unidades por mês para preencher a lacuna de estoque.

“A falta de oferta de casas unifamiliares no mercado pode proporcionar oportunidades de crescimento para as construtoras, especialmente para as empresas que constroem casas de nível básico para um grande grupo de millennials que desejam comprar”, disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial em Charlotte. . Carolina do Norte.

Reportagem de Lúcia Mutikani; Edição de Chizuo Nomiyama, Paul Simão e Andrea Ricci

