Fortes chuvas da frente fria, remanescentes de Philip, começam a afetar Nordeste e Nova Inglaterra

Nova Iorque – Philip fez a transição para uma tempestade pós-tropical e está se movendo para o norte em direção à Nova Inglaterra, trazendo chuvas fortes e ventos fortes que podem levar a inundações repentinas e cortes de energia intermitentes.

A tempestade passou grande parte da sexta-feira atingindo as Bermudas com fortes chuvas, fortes correntes e ventos de 40 mph.

À medida que Philip se move para o norte, as próximas 36 horas se tornarão uma confusão climática complexa, à medida que a tempestade terminar de mudar de natureza tropical para extrair energia de fontes mais convencionais.

O que é um ciclone pós-tropical?

A nova forma de Philip logo encontrará uma frente fria balançando do nordeste para o oeste. A umidade dos dois se combinará para produzir fortes chuvas generalizadas em toda a região neste fim de semana.

“A frente trará consigo sua própria umidade e energia eólica”, disse Brian Norcross, especialista em furacões da FOX Weather. “O resultado líquido será chuva na frente ao longo do corredor I-95 no meio do Atlântico e Nordeste (sábado) até (domingo), com chuvas mais fortes e ventos mais fortes na Nova Inglaterra (sábado) até domingo como uma tempestade costeira combinada .” E a reunião de frente.

O que esperar nos trópicos com a entrada da temporada de furacões em outubro

Muitas comunidades verão 1-3 polegadas de chuva, com áreas locais excedendo meio pé. Isso pode levar a inundações repentinas, já que a maioria dos solos da Nova Inglaterra e do Nordeste já estão saturados devido a um verão chuvoso.

Nova York e Boston estão prestes a entrar no 13º fim de semana mais chuvoso desde junho

Um alerta de enchente está em vigor na tarde de sábado até a manhã de domingo em partes do centro-sul e centro-oeste do Maine.

Nova Iorque já implementou um plano de emergência para inundações repentinas à medida que os riscos de inundações aumentam em áreas vulneráveis. Cidades como Nova Iorque, que inundaram na semana passada no meio de chuvas recordes, podem ser poupadas de sérios problemas de água, mas isso não é garantia.

“Existem áreas que podem ser inundadas facilmente por causa do ponto crítico”, disse Amy Freese, meteorologista da FOX Weather. “Além disso, temos uma tempestade aqui com influxos de umidade.”

De acordo com o FOX Forecast Center, as áreas de Massachusetts e Connecticut serão particularmente sensíveis a qualquer chuva forte, pois registraram 200-300% da precipitação média nas últimas duas semanas.

“Já tivemos 13 fins de semana desde 1º de junho com chuva no Nordeste e aqui estamos de novo”, acrescentou Freese. “Estamos prevendo chuvas fortes em toda a Nova Inglaterra, basicamente uma queda de fim de semana no Nordeste.”

Como Philip não é mais um sistema tropical, o NHC disse que não emitirá alertas ou alertas de tempestades tropicais para a costa dos EUA, deixando avisos para escritórios individuais do NWS. A NHC parou de emitir discussões sobre previsões e também de atualizar as previsões do cone.

Rajadas de vento entre 50 e 60 mph são esperadas de sábado à noite para domingo

Devido ao já mencionado recuo da corrente de jato, os remanescentes de Philip se tornarão uma tempestade mais forte do que era uma tempestade tropical. Isso trará ventos fortes para uma pequena área no sudeste do Maine.

Espera-se que a velocidade do vento atinja 50-60 mph no sábado à noite e no domingo, à medida que a baixa passa. Como resultado, podem ocorrer alguns cortes de energia.

Qualquer rajada de vento acima de 57 mph é prejudicial, mas apenas um dia agitado pode fazer com que pequenos membros se soltem e caiam em linhas de energia.