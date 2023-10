Voos de deportação para a Venezuela preocupam defensores dos imigrantes em Chicago

A decisão do presidente Joe Biden, na quinta-feira, de retomar os voos de deportação de venezuelanos gerou preocupação entre os defensores da imigração na sexta-feira, embora os detalhes sobre a mudança política permanecessem obscuros.

Não ficou imediatamente claro como os voos de deportação, que as autoridades de Biden disseram que seriam retomados dentro de dias, afetariam as populações migrantes em Chicago e Illinois, disseram autoridades estaduais e municipais. Mas o estado espera que a política reduza o número de venezuelanos que chegam à fronteira sudoeste dos EUA, disse Alex Goff, porta-voz do governador J.B. Pritzker.

Para as pessoas consideradas inelegíveis para asilo, “isso pode significar que haverá mais delas em processo de deportação”, disse Goff.

Enquanto isso, o prefeito Brandon Johnson continuou na sexta-feira seus apelos públicos aos governos estadual e federal para aumentarem a ajuda a Chicago devido à crise humanitária em torno do número crescente de migrantes na cidade, dizendo que Springfield deve fazer “sacrifícios” para apoiar a resposta da cidade ao problema de asilo. . Pesquisadores.

Migrantes da Venezuela ouvem Brian Lozano, por trás das câmeras, do lado de fora da 1ª Delegacia do Departamento de Polícia de Chicago, em 6 de outubro de 2023. Lozano, um requerente de asilo da Colômbia, tornou-se líder do grupo de ajuda mútua da delegacia. (Chris Sweda/Chicago Tribune)

Os comentários de Johnson foram feitos um dia depois de ele se reunir com o presidente da Câmara de Illinois, Emanuel “Chris” Welch, em seu escritório na prefeitura para discutir o veto na Câmara estadual, e depois de Pritzker expressar interesse morno em enviar mais dinheiro a Chicago para milhares de refugiados. -Pesquisadores.

“Continuarei a ter conversas para garantir que os sacrifícios feitos sejam partilhados de forma justa”, disse Johnson quando questionado se era hora de os legisladores estaduais cortarem a gordura em outras partes do orçamento para fornecer mais subsídios aos imigrantes para Chicago. .

Pritzker pareceu fechar a porta na quinta-feira para que mais dinheiro estatal fosse alocado para ajuda aos migrantes pelos legisladores estaduais, que se reunirão no final deste mês e na próxima para uma sessão de veto no outono.

“Não estamos chegando com superávits enormes”, disse Pritzker aos repórteres. “Isso não é algo que tenhamos centenas de milhões de dólares para apoiar.”

O prefeito não respondeu se Welch expressou aprovação ao pedido de financiamento adicional, mas disse que disse ao presidente da Câmara, bem como ao governador e à Casa Branca, que eles devem ajudar a aliviar o fardo da cidade de cuidar dos mais de 17.000 migrantes que chegaram à cidade. Chicago está na fronteira sul dos Estados Unidos desde agosto de 2022.

A vice-chefe de gabinete de Johnson, Cristina Pacione Zayas, ex-senadora estadual, também disse durante a semana que Springfield deveria considerar cortar algumas das dotações existentes do estado para subsídios de imigrantes para a cidade.

“Nós, o povo de Chicago, fomos solicitados e francamente incumbidos de assumir a grande maioria desta responsabilidade”, disse Johnson. “Sei que a liderança e o estado de Illinois reconhecem a importância de Chicago. A única coisa que posso fazer é fazer a minha parte. Peço aos outros que façam a sua parte.”

Ainda assim, o prefeito acenou com a cabeça para a crescente impaciência expressada pelos habitantes de Chicago, ao dizer: “Sei que chegaremos ao outro lado disso”.

Ele também indicou que não estava preocupado com a corrida para implementar seu plano de transferir os migrantes que dormem no chão das delegacias de polícia e aeroportos de Chicago para acampamentos-base de inverno antes que as temperaturas caiam.

“Sei que a cidade de Chicago tem sido extremamente paciente com minha administração. Todo mundo sabe. Não é como se eu estivesse ligando para meus parentes de outro país e dizendo: “Vocês todos querem morar comigo?” “Nosso pessoal sabe disso”, disse Johnson.

Migrantes comem uma refeição quente em frente à delegacia da Primeira Delegacia do Departamento de Polícia de Chicago, na South State Street, em 6 de outubro de 2023. (Chris Sweda/Chicago Tribune)

Embora a decisão de Biden, na quinta-feira, de retomar os voos de deportação de venezuelanos tenha alarmado os defensores da imigração e alguns dos aliados de Johnson, o próprio prefeito optou por não criticar a Casa Branca. O governo federal não deportou pessoas para a Venezuela devido ao rompimento de laços com o governo do país sul-americano.

“As sanções que estão a causar a agitação, é claro, são-nos impostas por extremistas de direita neste país”, disse Johnson, referindo-se às sanções petrolíferas impostas pelo ex-presidente Donald Trump à Venezuela. “A verdadeira desconexão é o facto de haver mudanças populacionais globais que estão a ser propagadas pelos fracassos das entidades republicanas que querem marcar pontos políticos atacando grandes cidades onde vivem pessoas negras e pessoas de cor.”

No mês passado, a administração Biden anunciou que concederia estatuto de proteção temporária, ou proteção contra deportação quando as condições no seu país de origem impedirem o seu regresso seguro, aos venezuelanos que chegaram aos Estados Unidos entre março de 2021 e 31 de julho deste ano.

Os defensores da imigração questionaram na sexta-feira a decisão de Biden de conceder status protegido a cerca de 500 mil venezuelanos nos Estados Unidos ao mesmo tempo e retomar as deportações de outros.

Fred Tsao, conselheiro político sênior da Coalizão de Illinois pelos Direitos dos Imigrantes e Refugiados, disse que a resposta do governo Biden o preocupa. “Foi contraditório”, disse ele, ao anunciar primeiro uma extensão do regime de proteção temporária e depois retomar as deportações para a Venezuela.

Cao disse que a coligação de organizações pró-imigrantes ainda está a avaliar e a tentar compreender o anúncio e como poderá impactar os imigrantes que já estão em Chicago.

O Departamento de Segurança Interna não forneceu detalhes sobre como seriam realizadas as deportações ou se elas se concentrariam apenas na fronteira.

Os migrantes que entraram nos Estados Unidos depois de 31 de julho “poderão cair na população indocumentada, colocando-os em risco de deportação”, disse Maria Salgado, representante credenciada do Departamento de Justiça dos EUA que trabalha no departamento jurídico do Centro Romero.

Se esses indivíduos tiverem recebido ordens de remoção e não cumprirem as datas do julgamento ou prosseguirem com seus casos, ou tiverem ordens de remoção, a Imigração e Alfândega dos EUA poderá procurá-los e deportá-los, mesmo que vivam em um estado santuário. Salgado disse.

O advogado de imigração Salvador Cícero previu que esta política não afetaria as pessoas que vêm para os Estados Unidos com pedidos de asilo válidos, como perseguição política. Mas ele disse que isso provavelmente afetaria os “imigrantes econômicos” que se mudam para os Estados Unidos na esperança de encontrar empregos melhores.

“As pessoas que não têm qualquer tipo de pedido (de asilo) serão agora deportadas”, disse Cícero, acrescentando que os procuradores e os juízes continuariam a ter poder discricionário. “Acho que é provável que essas pessoas sejam trazidas de volta muito mais cedo do que esperavam.”

A política também permitiria ao governo federal deportar alguns venezuelanos que cometem crimes enquanto viviam nos Estados Unidos, disse Cícero.

As agências de aplicação da lei em Illinois não estão autorizadas a deter pessoas apenas com base em ordens de imigração civil ou prendê-las com base no seu estatuto de imigração, disse Gough, porta-voz de Pritzker. Ele encaminhou o assunto às autoridades federais para esclarecer o impacto dessa política. Um porta-voz da Casa Branca não retornou ligações e e-mails solicitando esclarecimentos sobre o impacto da política na sexta-feira.

“É por isso que ninguém confia na política de imigração, porque há muita arbitrariedade nela e não há base para isso”, disse Ruben Garcia, diretor da Annunciation House, um abrigo para refugiados em El Paso, Texas. “Há duas semanas descobri que os venezuelanos estavam em risco e agora não estão mais em risco e podem ser devolvidos à sua terra natal.”

Na tarde de sexta-feira, um grupo de imigrantes que morava numa delegacia de polícia no Near South Side se reuniu para tentar entender a notícia.

“Mas onde encontramos um advogado?” Uma mulher perguntou.