Finanças: Deloitte renuncia ao cargo de auditor Adani Ports | notícias da Índia

Bombaim: portas Adani & SEZ foi substituído Deloitte Haskins & Sells, com MSKA & Associates como seu auditor jurídico, disse no sábado.

Deloitte, que foi promete-me O auditor portuário dos últimos seis anos renunciou ao cargo no sábado em meio a preocupações sobre certas transações que a empresa realizou, incluindo uma com uma empreiteira EPC mencionada no relatório Hindenburg.

Embora a Deloitte tenha dito que Adani Ports disse à empresa de auditoria que as três transações identificadas não eram transações com partes relacionadas, a empresa se recusou a realizar um exame externo independente para dissipar suas preocupações e, portanto, não pôde confirmar se não eram relacionadas. Transações com partes relacionadas. Como resultado, a Deloitte emitiu uma “opinião qualificada” sobre os resultados da Adani Ports para o ano fiscal de 23. Uma opinião qualificada significa um relatório de auditoria impuro.

A Deloitte disse em sua carta de renúncia que, por não ser auditora jurídica de grande número de outras empresas do grupo Adani, não pode auditar transações ocorridas entre essas empresas e qualquer parte que tenha relação comercial com a Adani Ports e, portanto, Feito assim. Ela decide deixar seu papel.

Adani Ports disse que as razões apresentadas pela Deloitte para a renúncia “não eram convincentes” ou suficientes para justificar tal movimento. A renúncia da Deloitte leva a um novo exame minucioso das práticas contábeis do Adani Group.

O conglomerado substituiu a Deloitte como auditor de suas subsidiárias no Reino Unido, incluindo Adani Energy Holdings, por Crowe, de acordo com uma reportagem do Financial Times de 3 de fevereiro.

Hindenburg acusou o grupo de usar práticas comerciais antiéticas para aumentar os lucros e reduzir a dívida. O grupo negou as acusações.