Golpes visam famílias que planejam funerais em novo nível ‘desprezível’

12 de agosto de 2023 | 13h57

Lisa Ann Moto, da Flórida, perdeu o marido, Doug, em julho. No dia seguinte, ela quase foi vítima de um golpe por telefone visando familiares que planejavam os funerais.

Os golpistas por telefone atingiram um novo nível baixo – visando membros da família que planejam funerais para seus entes queridos.

Os golpistas entrarão em contato com as famílias e dirão que são da funerária e ameaçarão cancelar os serviços ou cremar o cadáver se não fizerem um depósito imediato.

“Se alguma vez houve um hall da infâmia dos trapaceiros, esta seria uma lista dos 10 melhores, sem dúvida”, Comissão Federal de Comércio escreveu em um postdescrevendo-o como “vil”.

O golpe começa escaneando obituários recentes para identificar as famílias e encontrar outros detalhes de que precisam, como o nome da funerária e até mesmo os diretores.

Os golpistas têm algumas linhas diferentes. Alguns dizem à família que houve um problema com o cartão de crédito ou que precisam de dinheiro extra para os preparativos para cumprir o cronograma, de acordo com a Associação Internacional de Cemitério, Cremação e Funerária.

Outros dizem para dizer à vítima que os serviços serão cancelados se ela não enviar o dinheiro, ou tentam convencê-la de que ela paga um seguro para cobrir os serviços caso algo aconteça.

O grupo comercial diz que ouviu falar recentemente sobre o golpe na Califórnia, Pensilvânia e Ohio.

Os golpistas também atingiram a Flórida.

Lisa Ann Muto perdeu o marido de 22 anos para o câncer de pulmão em julho.

No dia seguinte, a viúva de Bonita Springs recebe uma ligação “urgente” de um homem que diz que ela precisa enviar $ 5.000 – ou um pagamento inicial de $ 2.500 – por meio de Zelle ou Apple Pay para “fins de seguro” relacionados à cremação, ela disse à NBC News.

“Eles pegam você em um momento tão vulnerável”, disse Motto. “Existe um lugar especial no inferno para pessoas assim.”

Segundo Motto, o homem era um impostor que fingia estar lidando com a queima do marido.

A funerária que cuidou dos serviços de seu marido está trabalhando com o Gabinete do Xerife do Condado de Lee em Fort Myers para investigar o incidente, Postado no Facebook.

A FTC oferece várias dicas para identificar e evitar fraudes.

Resista à pressão para agir imediatamente, aconselha a agência, acrescentando que as empresas honestas terão tempo para tomar decisões.

Nunca pague com transferência bancária, criptomoeda ou cheque, diz ela.

As famílias devem entrar em contato diretamente com as funerárias com os números dos sites.

Fraude pode ser denunciada à FTC em ReportFraud.ftc.gov.





