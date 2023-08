Férias fora de Portugal estão a ficar mais caras

A inflação continuou a diminuir em julho, mas muitos produtos associados às férias de verão registraram aumentos de preços, disse o Departamento Nacional de Estatísticas. É o caso dos voos internacionais, cuja variação mensal é de 11,36%, bem como das férias organizadas no exterior, que subiram mais de 13%.

De acordo com um relatório ECO, de junho a julho, o Índice de Preços no Consumidor registou uma variação mensal de -0,4%. É possível ver quais elementos mais contribuíram para esse resultado e muitos produtos estão associados ao feriado.

A lista inclui voos internacionais, cujos preços subiram 11,36% em relação ao mês anterior.

As férias organizadas fora de Portugal aumentaram 13,24% face ao mês anterior, de acordo com os dados do INE. Mas mesmo quem quer ficar em Portugal vai constatar que os restaurantes, cafés e similares aumentaram 0,84%.

No entanto, quem optar por ir às compras para fazer as malas para as férias pode ter uma boa surpresa. Os preços do vestuário e calçado desceram 12% e 22% do vestuário de senhora, homem e criança, “em consequência do início do período de descontos da coleção”, nota o INE.

Para os leitores de praia, os preços de jornais, livros e papelaria caíram ligeiramente (0,11%) em julho. Jogos, brinquedos e artigos para entretenimento e lazer também ficaram mais baratos, com queda de 1,4%.