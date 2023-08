Pai de Antrim ‘deixado para trás’ após grave acidente nas férias em Portugal

Um pai de Antrim ficou em estado crítico após um acidente durante as férias em Portugal.

Chrissy Faloon estava de férias no Algarve com os filhos Jamie, de 11 anos, e Eva, de nove, os pais e o irmão Ricky, quando bateu com a cabeça ao cair numa piscina.

O jogador de 37 anos, de Ballymena, sofreu fraturas graves no incidente de 6 de agosto e precisou de uma cirurgia de emergência.

Belfast ao vivo Segundo relatos, a família de Chrissy foi informada pela seguradora de Chrissy que os custos não poderiam ser cobertos porque ela não relatou uma fratura no tornozelo há 14 anos e outros medicamentos.

Agora, a família montou uma arrecadação de fundos para arrecadar dinheiro para a operação e repatriação de Chrissy. A família está trabalhando com o deputado local Ian Paisley para dar a Chrissy os cuidados de que ela precisa e, eventualmente, trazê-la para casa.

Falando no Nolan Show na sexta-feira, o deputado do DUP Paisley disse: “A minha constituinte Chrissy saiu com os filhos, dois filhos e os pais para aproveitar o verão em Portugal, o irmão dela também estava lá.

“Ele acidentalmente, depois do almoço, escorregou na piscina. Ele estava brincando com seus filhos e escorregou na piscina e bateu com a cabeça. Ele fraturou C2 C3 C4 C5 C6 e C7s. Trauma grave nas costas e pescoço, uma fratura grave. .

“Ele não apenas teve aquela fratura grave, mas seu corpo estava literalmente deitado sem vida na piscina, e a mera presença na mente de sua filhinha Eva a ensinou a salvar e reviver as pessoas porque ele era um salva-vidas. seu pai ao redor e respirar novamente.

“Então ele foi ajudado a sair da piscina e uma ambulância foi chamada. Agora ele está em péssimas condições, ele está na unidade de emergência e especialista em Farrow, onde sei que ele está sendo bem cuidado, mas foi muito. Foi traumático. para levá-lo a esse ponto.”

Creditando sua nora Eva, Ricky disse que o menino de nove anos foi capaz de ir ao fundo da piscina e trazer Chrissy à superfície e virá-lo para respirar.

Paisley disse que a família entrou em contato com Chrissy depois que sua seguradora disse que havia encontrado algo em seu histórico médico que ela deveria ter relatado, mas não o fez. Uma razão é que Chrissy quebrou o tornozelo há 14 anos, mas não denunciou.

(Imagem: Belfast Live/família de Chrissy)



“Sempre que a família percebe que ele tem esse seguro, entra em contato com a seguradora e informa que essa pessoa foi transferida para o hospital em situação de emergência. Entendemos que ele está em estado muito crítico e que precisa de cirurgia de emergência, talvez mais tarde com certeza para se recuperar. O plano e trouxe para casa, uma repatriação. O plano foi implementado”, disse Paisley ao Nolan Show.

“Eles estão começando a arcar com alguns dos custos, que no momento são estimados em mais de £ 100.000. A seguradora olhou para ele e disse que iria revisá-lo imediatamente, depois voltou e surpreendeu a família. dizendo não, nós revisamos isso e ele deveria ter declarado em seu histórico médico. Encontrou um e ele não anunciou.

“Há quatorze anos ele quebrou o tornozelo e esse foi um dos motivos. Eles me contataram e eu fui à seguradora.”

A família explicou que agora estava em uma “situação desesperadora” e que o Sr. Paisley havia recebido permissão para falar com o seguro em nome de Chrissy e estava trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores para ver como eles poderiam sustentar a família.

“Meu coração está com esta família, eles estão em uma situação terrível e precisam de ajuda para superar isso”, acrescentou.

A página GoFundMe foi criada pela irmã de Chrissy, Catherine. A família disse que gostaria de fazer a cirurgia imediatamente, caso contrário poderia levar até quatro semanas, então eles esperam arrecadar dinheiro suficiente para cobrir os custos de forma privada.

Também falando no Nolan Show, o irmão de Chrissy, Ricky, disse: “Ele está no hospital e fomos confirmados hoje que a operação levará de três a quatro semanas, mas ele tem uma fratura instável, qualquer parte do movimento que poderia acontecer com meu irmão, ele está completamente paralisado.





“Ele já está com disfunção motora do lado esquerdo. A cirurgia não poderia ser mais urgente do que imediata, mas continua sendo empurrada para frente e para trás.

“Sempre que eu estava na companhia de seguros para enfatizar como era sensível ao tempo, contratei o hospital particular e a companhia aérea de repatriação e custaria cerca de £ 100.000 para fazer isso e, como família, poderíamos. Não pague £ 100.000 adiantado.”





“O mais importante depois desta operação são os cuidados posteriores, ainda estamos confusos, não sabemos se vamos levar o meu irmão para casa, se vamos mantê-lo no Algarve”, disse Ricky.

Ele acrescentou: “Tem sido uma experiência terrível, como você pode imaginar. O que precisamos é de um plano de ação, um jogo final, como conseguir a ajuda de que ele precisa e levá-lo para casa.”

Para saber mais sobre o GoFundMe e como apoiar a família, clique em Aqui.