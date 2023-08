Lagos revive tradição do Banho 29

A comemoração da tradição do Banho 29 remonta a tempos antigos e marca o fim do verão, e acredita-se popularmente que um banho de mar purificado no dia 29 de agosto vale 29 banhos e afasta demônios. Atualmente, a data é motivo de muitas festas que convidam moradores e visitantes a relembrar a tradição.

Antecipando o Panho 29, o Cais da Solaria e a Praia da Batata vão acolher mais uma edição do Lagos Summer Fest – Festival da Juventude nos dias 26 e 27 de agosto, promovido pela (A) Garra – Associação Jovem de Lagos com o apoio da autarquia. O dia 26 será dedicado à “Fusion Lagos Sunset Color Party” com atuações dos artistas Miguel Acevedo, Dubla Met K Setz, Taco & Dunedo e DJ Dobion. No dia 27 de agosto, é a vez dos artistas Beat Tha Juke, DJ Herrickson e DJ Just, com o tema “City at Night”.

O dia 29 de agosto começa pela manhã com uma recriação histórica do Centro de Estudos de Lagos ao longo da Avenida dos Descoprimentos e Praia da Batada, relembrando os tempos em que as pessoas vinham das suas aldeias rurais com comidas e bebidas no famoso banho.

Pelas 18h00, a festa decorre entre o Cais da Solaria e o Jardim da Constituição. Para além da animação musical e dança, esta edição contará com dois concursos de património – um sobre “Tradição e Sociedade” (regras e inscrições até 29 de agosto) Aqui) e um relacionado a “moda e inovação” (regras e inscrições para participação até 20 de agosto Aqui), a novidade deste último evento, dedicado a estilistas e estilistas. Ambos os concursos incluem prêmios em dinheiro para os três primeiros vencedores.

Antes do simbólico banho nocturno, o destaque do dia foi o concerto de Doi, músico português habituado a animar a multidão com sucessos como “Corazo Nao Tem Idate” ou “Verão e Amor”, DJ. O ritmo completará a noite.

O Banho 29 vai ser celebrado na Praia da Luz num evento organizado pela Associação Luzense de Recreio, Cultura e Desporto com o apoio da autarquia. Com três palcos numa noite há música para todos os gostos. O plano será revelado muito em breve.

Todos os eventos são gratuitos para participar. Com tantas comemorações e diversão no Caminho 29, só falta a sua presença!

Para mais informações visite www.cm-lagos.pt.