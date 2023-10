Fantasy Football Semana 6 Inativo – Quem entra e quem sai?

Missa AJRedator da equipe ESPN4 minutos para ler

Deveria haver preocupação com Darren Waller no relatório de lesões? Stefania Bell explica por que está otimista que Darren Waller poderá jogar mais pelos Giants do que Saquon Barkley na noite de domingo.

O comparecimento oficial inativo no domingo deve começar aproximadamente 90 minutos antes dos horários de início programados: aproximadamente 8h ET para o jogo de Londres, 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para jogos no final da tarde.

Os jogos são às 13h ET

Miles Sanders, RB, CAR — Fora

Impacto: Chuba Hubbard deve receber a maior parte dos toques de running back para os Panteras, e Laviska Shenault Jr. Algumas operações de hardware.

Roshawn Johnson, RB, CHI — Fora

IMPACTO: Com Khalil Herbert (tornozelo) agora no IR, D’Onta Foreman tem a chance de cuidar das tarefas de defesa.

Travis Homer, RB, CHI — Fora

Impacto: Uma oportunidade perdida de dar alguns toques para um home run. Darrenton Evans apoiará Foreman.

T Higgins, WR, CIN — ativo

Impacto: Os Bengals se despediram na semana 7, então com Higgins ativo, ele provavelmente está perto de 100%.

Deshaun Watson, QB, CLE — Fora

Impacto: PJ Walker começará na Semana 6, mas podemos ver Dorian Thompson-Robinson em algum momento desta semana, ou nas próximas semanas se Walker tiver dificuldades.

David Njoku, TE, CLE — ativo

Impacto: Ele jogou antes da despedida da semana passada, então não é surpresa que ele esteja pronto para partir hoje.

Robert Woods, WR, HOU — ativo

IMPACTO: Ele praticou um pouco esta semana, então Woods pode começar ao lado de Nico Collins.

TANQUE DELL, WR, HOU — Inativo

IMPACTO: Noah Brown foi ativado pelo IR e pode assumir a participação rápida da Dell.

Z Jones, WR, Jacks — Fora

Impacto: Os Jaguars provavelmente dependerão fortemente da dupla Christian Kirk e Calvin Ridley.

Jeff Wilson Jr., RB, MIA — Fora

Impacto: Falou-se em ativá-lo no IR esta semana, mas não parece estar pronto. Salvon Ahmed deve apoiar Raheem Mostert mais uma vez.

Chase Claypool, WR, MIA — Inativo

Impacto: Aparentemente, Miami não está pronto para colocar seu receptor recentemente adquirido em ação.

Joan Johnson, TE, NÃO — Fora

Impacto: Mais uma vez, o conjunto de Jimmy Graham e Foster Morrow terá a sua quota de alvos.

Elijah Mitchell, RB, SF — ativo

Impacto: Jordan Mason ainda pode estar na fila para alguns retoques de reserva.

Os jogos são às 16h ET

Marquesa Brown, WR, ARI — Duvidoso

Impacto: Apesar de ter contraído uma doença esta semana, ele ainda conseguiu praticar. Os sinais apontam para o início do domingo.

Sam LaPorta, TE, DET — Duvidoso

Impacto: Ele treinou na sexta e diz que está ansioso para jogar no domingo. Parece uma hora de jogo.

Jahmir Gibbs, RB, DET — Fora

Impacto: David Montgomery provavelmente fará cerca de 20 toques no campo de defesa de Detroit.

JuJu Smith-Schuster, WR, NE — Fora

IMPACTO: Tyquan Thornton foi ativado por IR para se juntar ao pool em conjuntos de 3-WR.

Jogo de domingo à noite

Dawson Knox, TE, BUF — Duvidoso

Impacto: Ele treinou de forma limitada durante toda a semana e está caminhando para a largada, o que é uma boa notícia, pois…

Dalton Kincaid, TE, BUF — Duvidoso

IMPACTO: … Kincaid ainda não liberou o protocolo de concussão da liga, então seu domingo está suspenso.

Daniel Jones, QB, NYG — Fora

Impacto: Tyrod Taylor está no centro dos Giants esta semana, então modere suas expectativas.

Saquon Barkley, RB, NYG — Duvidoso

Impacto: Ele treinou esta semana e parece que finalmente está pronto para voltar à ação.

Darren Waller, TE, Nova York — Duvidoso

Impacto: Supondo que ele jogue, ele pode acabar sendo o alvo favorito de Taylor.

9h30 horário do leste dos EUA

Keaton Mitchell, RB, BAL — ativo

IMPACTO: O novato praticou durante toda a semana na expectativa de se juntar ao Juiz Hill como reserva de Gus Edwards.

Trelon Burks, WR, DEZ — Fora

Impacto: Nick Westbrook-Ikhine receberá um aumento, mas DeAndre Hopkins ainda é a melhor opção de WR nos Titãs.