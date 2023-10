A implacável ética de trabalho de Christian McCaffrey é ‘contagiosa’ para Kyle Juszczyk – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Christian McCaffrey se estabeleceu como peça-chave em um time 49ers que viu seu teto subir imediatamente após sua chegada.

No entanto, as contribuições de McCaffrey vão além dos números espalhafatosos que ele apresenta em campo.

Durante uma aparição no “Richard Sherman Podcast”, o linebacker do 49ers Kyle Goscheck explicou como a ética de trabalho implacável de McCaffrey motivou outros jogadores do time.

“O impacto de Christian vai além das 200 jardas de scrimmage que ele consegue por jogo”, disse Juszczyk. “Marcar gols em cada um dos últimos 14 jogos consecutivos. Quero dizer, isso é enorme, porque no final das contas, trata-se de vencer, trata-se de colocar pontos no placar, e ele tem sido uma peça fundamental. as falas falam por si.”

“Mas, na verdade, o cara que trouxemos aqui, o cara trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço, mais duro consigo mesmo do que qualquer pessoa que conheço. Christian McCaffrey é o maior crítico de Christian McCaffrey e sempre se esforçará, não importa como seja o jogo. Tipo, mesmo que ele tivesse 150 jardas, ele sempre sente que há algo em que ele pode melhorar, e acho que os caras só percebem isso quando vocês veem o quanto ele treina e o quanto ele corre nos treinos. Cara, isso faz você dizer , ‘Se Christian está fazendo isso, eu sou “Precisamos fazer isso. ‘Como gostamos de dizer, é contagioso. Esse tipo de coisa é contagiosa e se espalha por todo o vestiário. Eu realmente não posso dizer o suficiente sobre o que Christian fez por esta equipe e como ele foi uma adição.”

McCaffrey marcou em 14 jogos consecutivos, empatando o recorde do Hall da Fama estabelecido por Emmitt Smith de maior número de gols desde 1990.

O lateral dinâmico marcou um touchdown em 16 dos 19 jogos que disputou para o 49ers, enquanto registrava mais de 100 jardas de scrimmage em 15 jogos durante esse período.

McCaffrey atualmente lidera a NFL com 510 jardas nesta temporada, enquanto o ex-49er Raheem Mostert empata com ele na liderança da liga em jardas recebidas com oito.

Embora números mensuráveis ​​possam ser atribuídos ao impacto estatístico de McCaffrey, está claro que sua presença por si só foi inestimável para um time com aspirações ao Super Bowl.



