The Marvels arrecadou US$ 6,6 milhões em bilheteria na estreia de quinta-feira – The Hollywood Reporter

Brie Larson como Capitã Marvel/Carol Danvers em As Maravilhas.

Cortesia dos estúdios Marvel

Maravilhas Ele estreou nas bilheterias com US$ 6,6 milhões nas prévias de quinta-feira à noite, muito menos do que os US$ 20,7 milhões ganhos por Capitão Marvel Em 2019.

A 33ª edição do Universo Cinematográfico Marvel é uma sequência do filme de 2019 de Brie Larson. Capitão Marvel, que abriu com US$ 153,4 milhões na América do Norte, a caminho de faturar US$ 1,13 bilhão em todo o mundo, não ajustado pela inflação. Este filme tem a vantagem óbvia de ser provocado na cena pós-crédito de 2018 Vingadores: Guerra Infinitaenquanto sua estrela honorária foi jogador em 2019 Vingadores Ultimato (Foi lançado entre dois grandes filmes da Marvel.)

A sequência da Marvel e da Disney enfrenta vários desafios importantes quando estreia oficialmente em todos os lugares na sexta-feira. O filme estava deslizando pela pista, o que é uma situação incomum. Há três semanas, foram exibidos grandes filmes de pesquisa Capitão Marvel Estreia com US$ 75 milhões a US$ 80 milhões nas bilheterias nacionais.

No entanto, o filme de super-herói liderado por uma mulher pode arrecadar apenas entre US$ 60 milhões e US$ 65 milhões, o que marcaria um dos começos mais baixos de todos os tempos para o Marvel Studios de Kevin Feige. Pelo menos um serviço, The Quorum, espera arrecadar US$ 60 milhões. Marvel e Disney continuam otimistas de que o interesse e a conscientização aumentarão Maravilhas Haverá um aumento no número de crianças que faltam à escola na sexta-feira devido ao Dia dos Veteranos (o feriado real é sábado).

No novo filme, Larson é acompanhado por Iman Vellani, a estrela emergente da série Disney + Sra. Marvelbem como Teyonah Parris como uma versão adulta de Capitão Marvel Personagem de Mônica Rambeau. A atriz fez sua estreia na Marvel com WandaVisãoque contou Maravilhas A roteirista Megan McDonnell está entre seus roteiristas.

Maravilhas É único para um filme de super-heróis, pois é estrelado por três protagonistas femininas. Foi dirigido por Nia DaCosta, a primeira mulher negra a dirigir um filme da Marvel Studios, bem como a mais jovem diretora de um filme MCU (DaCosta completa 34 anos em 8 de novembro). A Marvel tem orgulho de promover diretores independentes como Ryan Coogler, Taika Waititi e Chloe Zhao.

Até agora, 2008 A incrível estrutura Ele detém o recorde de abertura doméstica mais baixa de qualquer título do MCU, com US$ 55,4 milhões, não ajustado pela inflação (a Marvel, que não era propriedade da Disney na época, fez parceria com a Universal para a estrutura).

A próxima menor abertura de MCU pertence à Marvel/Disney homem Formigaque estreou com US$ 57,2 milhões no mercado interno em 2015.

Elenco Maravilhas Ela não conseguiu fazer qualquer promoção ou publicidade devido à greve SAG-AFTRA, embora Larson e seus colegas de elenco tenham começado a trabalhar na quinta-feira após o término da greve. Larson aparecerá em Programa desta noite na sexta-feira, enquanto ela e seus colegas de elenco surpreenderão os fãs em várias exibições do filme na cidade de Nova York.

MaravilhaEle também combate a fadiga dos super-heróis. Neste verão, DC a luz – que a liderança da Warner Bros. descreveu Foi um triunfo antes de sua estreia – estreou com sombrios US$ 55 milhões no mercado interno, a caminho de atingir US$ 270,6 milhões no mercado interno.

As prévias de quinta-feira não determinam necessariamente o destino do filme, no entanto Maravilhas Ele teve um começo preocupante. Por exemplo, a luz Ganhou US$ 9,7 em prévias.

em outro continente, Maravilhas Está a caminho de abrir para US$ 60 milhões, para um início global de US$ 140 milhões, em comparação com cerca de US$ 190 milhões para Capitão Marvel.