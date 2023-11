Um foguete SpaceX Starlink dispara pelo céu na segunda-feira ao anoitecer

Processo Publix na Flórida Foguete SpaceX lança PBRE para clima mais frio Rob Landers, do USA Today Florida Network, traz para você algumas das principais notícias do dia em todo o estado.

Após a limpeza na noite de domingo, o diretor de lançamento da SpaceX fez um anúncio de boas-vindas durante uma segunda tentativa subsequente na noite de segunda-feira na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

“Vá para o lançamento”, disse ele, faltando 45 segundos para o fim da contagem regressiva.

Um foguete Falcon 9 subiu em direção ao céu do Complexo de Lançamento 40 logo após o anoitecer às 7h20 EST, transportando uma carga útil de 23 satélites de transmissão da Internet Starlink para a órbita baixa da Terra.

A missão Starlink 6-25 da SpaceX marca o 59º lançamento orbital recorde este ano da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral e do Centro Espacial Kennedy.

Um foguete de primeiro estágio Falcon 9 pousou no navio drone “Just Read the Instructions” da SpaceX no Oceano Atlântico, completando sua oitava missão.

A SpaceX começou a elevar seus satélites de internet Starlink V2 Mini de segunda geração para a órbita baixa da Terra no início deste ano, a partir do Cabo Canaveral. No início deste mês, o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, disse que havia uma “boa chance” de que o maior foguete Starship Super Heavy da empresa, baseado no Texas, começasse a colocar satélites Starlink V3 em órbita dentro de cerca de um ano.

“Com o Falcon 9, percorremos um longo caminho em termos de reutilização. O propulsor… agora é bastante incomum que o propulsor não volte e pouse. “E ele cai.”

Caso em questão: em 20 de setembro, um foguete de primeiro estágio Falcon 9 fez seu 17º vôo recorde durante um vôo Starlink do Complexo de Lançamento 40, pousando no navio drone A Shortfall of Gravitas no Oceano Atlântico.

Mas o design do Falcon 9 não permite a reutilização do estágio superior. “Embora o Falcon 9 seja bastante rápido – especialmente se você pousou no local de retorno ao lançamento – ainda leva alguns “Pelo menos um alguns dias para renovar antes que você possa voar novamente.”

“No caso das naves espaciais, ainda mais profundo do que o tamanho é o facto de serem concebidas para serem total e rapidamente reutilizáveis”, disse Musk.

Quando será o próximo lançamento do Starlink da SpaceX na Costa Espacial da Flórida?

Embora a SpaceX ainda não tenha anunciado a próxima missão Starlink do Cabo, um comunicado de navegação atualizado da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial emitido na noite de segunda-feira indica que a janela de lançamento do foguete abrirá das 18h23 às 22h54 EDT.

