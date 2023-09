O governador do Fed, Waller, concorda que o banco central pode “proceder com cautela” nas taxas de juros

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, disse na terça-feira que a última rodada de dados econômicos fortes dará ao banco central algum tempo para decidir se aumentos adicionais nas taxas de juros são necessários para controlar a inflação.

“Esta foi uma semana muito boa com base nos dados que obtivemos na semana passada, e o principal é se isso nos permitirá proceder com cuidado”, disse Waller a Steve Lessman da CNBC durante uma entrevista no “Squawk Box”. “Podemos simplesmente sentar e esperar pelos dados e ver se as coisas continuam.”

O destaque destes dados foi o relatório sobre as folhas de pagamento não agrícolas divulgado na sexta-feira, que mostrou um crescimento melhor do que o esperado de 187.000 empregos em agosto, enquanto os salários médios por hora aumentaram apenas 0,2% durante o mês, menos do que o esperado.

No início da semana, outros relatórios mostraram que A medida de inflação preferida do Fed Subiu apenas 0,2% em julho Chances de empregoUma medida importante da rigidez do mercado de trabalho caiu para o seu nível mais baixo desde março de 2021.

“O maior problema é a inflação”, disse Waller. “Tivemos dois bons relatórios consecutivos.” A chave agora é “ver se esta inflação mais baixa representa uma tendência ou é apenas uma anomalia ou apenas uma coincidência”.

Waller é geralmente considerado um dos membros mais agressivos do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define as taxas de juros, o que significa que ele é a favor de uma política monetária mais restritiva e taxas de juros mais altas enquanto o banco central combate a inflação, que no verão de 2022 estava em sua taxa mais alta em 2022. Mais A partir de 40 anos.

Embora esteja encorajado pelos relatórios recentes sobre a direção dos preços, ele disse que eles também sugerem que o Fed pode manter as taxas de juros mais altas até ter certeza de que a inflação está subindo.

“Depende dos dados”, disse Waller quando questionado se os aumentos de preços poderiam parar. “Teremos que esperar para ver se essa tendência de inflação continua. Já fomos queimados duas vezes antes. Em 2021, vimos cair e depois subir. No final de 2022, vimos cair, e então tudo meio que foi apagado.”

“Portanto, quero ser muito cauteloso ao dizer que já concluímos o trabalho em relação à inflação até vermos alguns meses nesse caminho antes de dizer que terminamos de fazer qualquer coisa”, acrescentou.

Os mercados estão a avaliar com quase certeza as hipóteses de a Fed ignorar um aumento das taxas na sua reunião de 19 e 20 de Setembro. Porém, há 43,5% de chance de aumento de 31 de outubro a novembro. 1 sessão, conforme Rastrear Grupo CME Para preços de futuros, indicando alguma incerteza. O Goldman Sachs disse esta semana que espera que o Fed termine.

“Não creio que outro aumento nas taxas de juro vá necessariamente empurrar a economia para uma recessão se sentirmos que precisamos de fazer isso”, disse Waller. “Não está claro se corremos o risco real de causar grandes danos ao mercado de trabalho, mesmo que aumentemos novamente as taxas de juro.”

Os comentários de Waller foram feitos menos de duas semanas depois de o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter dito que a inflação continua muito alta e pode exigir novos aumentos nas taxas de juros, embora ele tenha indicado que os legisladores iriam “agir com cuidado” antes de agir.