A Copa do Mundo Feminina termina em solo fictício na Austrália, perdendo para a Suécia na disputa pelo terceiro lugar

A Copa do Mundo Feminina fez história e mudou o jogo para a Austrália, no entanto Matildas A participação no torneio terminou com uma derrota por 2 a 0 para a Suécia, na disputa pelo terceiro lugar, no sábado.

No entanto, esta partida marcou novos horizontes para o futebol feminino na Austrália após a Copa do Mundo, que viu a mania do futebol tomar conta do país. Matildas Ele alcançou seu melhor resultado no torneio.

Ninguém quer aparecer para a disputa do terceiro lugar, e geralmente resulta em uma atmosfera silenciosa, mas esse foi o apoio da equipe Matildas Esta Copa do Mundo em que, mesmo depois que a Suécia venceu por 2 a 0, a torcida em Brisbane ainda aplaudiu cada passe, cada desarme e cada raspagem.

Mas mesmo diante desse clima de festa, a Suécia mostrou sua classe com um pênalti de Fridolina Rulfo no primeiro tempo, e um belo gol do capitão Kosovare Aslani garantiu a vitória e o terceiro lugar.

Para a Suécia, um terceiro lugar para a Suécia é uma maneira familiar de terminar a Copa do Mundo, tendo feito isso em 1991, 1995 e 2019, e marca um final ainda mais brilhante para o torneio depois de uma derrota dolorosa no último suspiro para a Espanha em as semifinais.

Enquanto isso, o Team Matilda terminou em quarto lugar, nunca tendo avançado além das quartas de final em torneios anteriores.

A Suécia teve a melhor das primeiras trocas, forçando Matildas Fora da bola e controle de posse. Blågult mostrou intenção desde o primeiro minuto, quando Stina Blackstenius levou a melhor sobre a defesa australiana, recebeu um passe de Asllani e disparou à baliza, mas um remate do guarda-redes australiano Mackenzie Arnold afastou o perigo.

E embora a Austrália inicialmente estivesse restrita a contra-ataques, parecia que a maré havia começado a virar MatildasOs camisas azuis claros subiram em campo e pressionaram a defesa sueca.

Então, assim como o Matildas Ele foi um ponto de apoio no jogo, com a Suécia caindo com uma martelada aos 30 minutos, quando o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) marcou pênalti contra a Austrália por contato na área.

Rolfö intensificou e calmamente cutucou a bola na rede lateral, a centímetros das pontas dos dedos estendidas de Arnold, e deu à Suécia uma vantagem de 1 a 0.

e a Blagult Eles quase conseguiram uma vantagem de 2 a 0 no intervalo, quando Philippa Engeldahl chutou para o gol pouco antes do intervalo, mas Arnold Duff, rebatendo ao lado, manteve a Austrália ao alcance.

A Suécia parece nunca desistir da liderança Maltildas Eles continuaram a pressionar após o primeiro tempo, faltou superioridade clínica, muitas vezes escaparam da posse de bola e suas tentativas de gol deixaram o goleiro sueco Zisera Mošović relativamente tranquilo.

O momento mágico de Aslani veio aos 62 minutos, quando corri para o meio-campo e encontrei Plastinos. O atacante foi marcado com força e passou a bola para Aslani na entrada da área, que chutou de voleio para o canto do gol, passando por um salto de Arnold.

Oito minutos depois, a Austrália teve a chance de diminuir a vantagem da Suécia, mas o chute de Claire Polkinghorn caiu confortavelmente nos braços de Mošović e, graças a um tropeço de Sam Kerr – que saiu de campo por um breve período lesionado no final do jogo – Matildas‘Ataque foi eventualmente incapaz de encontrar a parte de trás da rede.’