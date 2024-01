Estou usando meu dinheiro para trabalhar nessas três ações

A recuperação do mercado no ano passado levou-me a controlar novos investimentos para começar a acumular mais dinheiro caso o mercado fizesse uma pausa. Vendi algumas posições perdedoras e permiti que dividendos e conversões de caixa se acumulassem, de modo que minha posição de caixa é agora superior a 5% do valor do meu portfólio.

Pretendo usar parte desse estoque de dinheiro nas próximas semanas, depois que o mercado se acalmar, para começar 2024. Chevron (CVX 0,30%), Kinview (Kvio -1,10%)E Propriedades do Visi (Visi 0,99%) Está entre as três principais ações que pretendo comprar. É por isso que eles estão no topo da minha lista de compras.

Combustível para o crescimento

A Chevron está saindo de um ano ruim. As ações da gigante petrolífera caíram cerca de 20% nos últimos 12 meses, afetadas pelos preços do petróleo e pela iminente aquisição de uma empresa rival. Hesse. No entanto, esta liquidação fez com que a Chevron fosse negociada com um rendimento de dividendos (4,2%) e valor atrativos (dado o crescimento que pode alcançar com preços baixos do petróleo).

A Chevron colocou uma ênfase significativa na melhoria dos seus retornos de investimento, concentrando os gastos de capital em oportunidades de maior retorno. Isto permite à empresa petrolífera aumentar os seus fluxos de caixa a um ritmo saudável ao longo dos próximos anos, mesmo num cenário negativo em que os preços do petróleo tenham uma média de 60 dólares por barril até 2027 (e caiam para 50 dólares nos últimos anos da sua previsão). Mesmo assim, a Chevron poderia alcançar um crescimento anual do fluxo de caixa livre superior a 10% nos próximos anos. Isto apoia a visão da empresa de que pode continuar a aumentar os seus dividendos com recompras de ações no limite inferior do seu objetivo anual de 10 mil milhões a 20 mil milhões de dólares.

Por outro lado, a Chevron tem um potencial de valorização significativo se os preços do petróleo atingirem uma média de 70 dólares por barril (em torno do preço actual) e concluir a aquisição da Hess. Estes factores dariam à Chevron o combustível para mais do que duplicar o seu fluxo de caixa livre até 2027, ao mesmo tempo que alargariam a sua previsão de crescimento da produção até 2030. Isto proporcionaria à gigante petrolífera mais dinheiro para devolver aos accionistas e investir no crescimento do seu negócio de energia de baixo carbono. Também pode fornecer-lhes o combustível necessário para produzir fortes retornos globais.

Um futuro saudável

Kinview As ações caíram após o IPO e cisão da gigante da saúde Johnson & Johnson. As ações caíram mais de 20% desde a abertura de capital, elevando o rendimento de dividendos para 3,8%. Isto se deve em grande parte à rotatividade de acionistas.

A empresa teve um início saudável como uma empresa pública independente. No terceiro trimestre, reportou vendas de US$ 3,9 bilhões, um aumento de 3,3% ano após ano. Também registrou forte rentabilidade. A empresa espera que as vendas aumentem de 4% a 4,5% no ano.

Kenvue produz um bom fluxo de caixa, o que lhe permitiu iniciar um dividendo e lançar um programa de recompra de ações. As crescentes vendas, lucros e fluxos de caixa da empresa deverão permitir-lhe seguir os passos da sua antiga empresa-mãe e aumentar de forma constante os seus lucros no futuro. Este crescimento deverá ajudar a elevar o preço das ações no futuro, o que deverá permitir à Kenvue obter bons retornos totais.

Um fundo de investimento imobiliário em rápido crescimento

O preço das ações da VICI Properties caiu aproximadamente 7% no ano passado. Este declínio foi impulsionado por fundos de investimento imobiliário (Eu desejo) Dividend Yield de até 5,4%.

Embora o preço das suas ações tenha diminuído, o proprietário da propriedade experimental está crescendo rapidamente. Sua receita aumentou 20% ano após ano no terceiro trimestre, enquanto seus fundos ajustados de operações (FFO) em aproximadamente 11% por ação. A VICI se beneficia do aumento das taxas de aluguel e de um portfólio em expansão. Com os lucros crescentes e a queda dos preços das ações, a VICI tornou-se muito mais barata no ano passado.

O REIT continua a fazer novos investimentos para impulsionar o crescimento. Nos últimos meses, a VICI adquiriu 38 centros de entretenimento de boliche de Bolero No valor de US$ 432,9 milhões Transação de venda e relocaçãoConcordou em fornecer até 212 milhões de dólares em financiamento de construção ao Kalahari para desenvolver um resort com parque aquático coberto e expandiu o seu investimento com Chelsea Pierce e Cabot para aproximadamente 550 milhões de dólares. Estes investimentos aumentarão o seu rendimento no futuro, dando ao REIT mais fluxo de caixa para aumentar os seus lucros. Esta combinação de crescimento e rendimento deverá permitir-lhe alcançar retornos totais estimulantes nos próximos anos.

Esforce-se para capitalizar o forte potencial de retorno total

Chevron, Kenvue e VICI Properties tiveram desempenho ruim nos últimos meses. No entanto, deverá gerar rendimentos de dividendos atrativos e crescentes no futuro, com potencial para gerar fortes retornos totais a longo prazo, à medida que os seus dividendos aumentam e os preços das suas ações recuperam. Parecem lugares muito atraentes para começar a distribuir meu dinheiro.