Os compradores estão lidando com dívidas de férias

Mas agora que janeiro chegou e os outros pagamentos estão começando, Andersen não tem certeza de como irá pagá-los. Ela se viu enterrada sob uma montanha de pequenos pagamentos, imaginando como cobriria suas contas.

“Eu definitivamente estava vendendo roupas”, disse Andersen à CNBC sobre os US$ 1.700 que ganhou com o Buy It Now. “Se eu tivesse que vender um par de sapatos para fazer um pagamento, eu o faria”. “Estou definitivamente preocupado [the payments]. “É definitivamente uma preocupação e definitivamente terei que encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro.”

Andersen é um dos muitos americanos que optaram por comprar agora e pagar depois para financiar suas compras de Natal do ano passado para evitar dívidas de cartão de crédito, mas agora estão tendo problemas para pagar essas contas.

Numa era em que a inflação persistente e as taxas de juro recorde estão a afectar as decisões financeiras de muitos compradores, o serviço ajudou a alimentar um boom nos gastos globais online que atingiram 222 mil milhões de dólares entre 1 de Novembro e o final de Dezembro. Nesta temporada, o uso do recurso compre agora e pague depois atingiu um recorde histórico, aumentando impressionantes 14% em relação ao ano anterior e contribuindo com US$ 16,6 bilhões em gastos online.

A Adobe disse que somente na Cyber ​​​​Monday, o uso compre agora e pague depois aumentou quase 43%.

“As vendas, especialmente as vendas online, provavelmente foram impactadas de alguma forma pelo uso do compre agora, pague depois”, disse Ted Rossman, analista sênior do Bankrate. “Muitas pessoas são atraídas por este método de financiamento como uma alternativa a algo como um cartão de crédito, onde a taxa média de juros é um recorde de 20,74%. Eu alertaria que você ainda pode ter problemas se comprar agora e pagar mais tarde. … Isso ainda pode encorajá-lo a gastar demais e a se enganar.

O aumento no uso da opção comprar agora e pagar depois ocorre em um momento em que a dívida do cartão de crédito atingiu um nível recorde e as taxas de inadimplência quase dobraram nos últimos dois anos. Embora a inadimplência tenha atingido mínimos históricos durante a pandemia de COVID-19, a taxa de pessoas que ficaram mais de 30 dias sem pagar a fatura do cartão de crédito Atingiu recentemente níveis pré-pandémicosde acordo com o Federal Reserve.

É difícil dizer como comprar agora e pagar depois se enquadra no quadro geral da dívida do país. Os prestadores que oferecem o serviço normalmente não divulgam a frequência com que estas contas não são pagas e as dívidas não são comunicadas às agências de crédito. Klarna, PayPal e Afirm recusaram-se a compartilhar suas taxas de inadimplência com a CNBC.

A natureza de curto prazo e alta velocidade de seu serviço compre agora e pague depois torna as métricas de crédito tradicionais menos importantes, disse Affirm. Ela dá baixa nos empréstimos não pagos em até 120 dias, razão pela qual não divulga suas taxas de inadimplência. Divulga outras métricas de crédito para seus empréstimos de longo prazo.

Klarna e Affirm disseram anteriormente à CNBC que suas estratégias de subscrição garantem que apenas as pessoas que podem pagar empréstimos de curto prazo tenham acesso ao serviço porque seus modelos de negócios não funcionarão se as pessoas perderem pagamentos repetidamente. Embora Klarna cobre uma taxa de atraso de até 25% do preço de compra, de acordo com uma revisão de seus termos e condições, o Affirm não cobra.

Klarna disse que a taxa de inadimplência global para seus negócios em geral, incluindo compre agora e pague depois, é inferior a 1%. Nos Estados Unidos, 35% dos consumidores pagam antecipadamente a uma empresa.

A incerteza em torno do novo serviço criou o chamado fenómeno da dívida fantasma que deixou economistas, reguladores e até mesmo consumidores preocupados com o impacto que poderia ter na economia.

“É apenas uma nuvem misteriosa de dívidas”, brincou Andersen. “Ninguém sabe realmente como funciona, e está flutuando o tempo todo, e com certeza parece uma crise imobiliária iminente, quase como em 2008, mas para compras.” “Este é o mito que Klarna e PayPal estão vendendo para você, que é que você pode ter esse estilo de vida, pode ter essas coisas, mas a realidade é que não pode.”