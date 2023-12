Tom Wilkinson, ator de The Full Monty, morre aos 75 anos

Wilkinson interpretou Gerald Cooper, um ex-capataz idoso que se junta ao grupo em parte para escapar dos gnomos decorativos que sua esposa colocou no gramado. A ex-crítica de cinema do New York Times Janet Maslin descreveu seu desempenho como “vencedor”.

Sua estrela no filme In the Bedroom, no qual interpretou Matt Fowler, um médico inteligente e bem-sucedido cujo filho tem um caso e é assassinado, recebeu críticas particularmente entusiasmadas. “Tom Wilkinson, como Matt, continua a construir uma carreira de maravilhas amplamente ignoradas”, disse o crítico Stanley Kaufman. livros Na nova república. “Ele é um daqueles tesouros de atuação que parece perfeitamente contente em ser subestimado, desde que consiga papéis bons o suficiente.”

O diretor do filme, Todd Field, disse que se sentiu atraído por Wilkinson por causa de sua qualidade de homem comum.

“Normalmente você não pensaria que Robert Redford moraria na casa ao lado”, disse Field ao The Times. “Mas você pensaria que Tom Wilkinson poderia morar na casa ao lado. Essa é a diferença.”

Às vezes, as atuações do Sr. Wilkinson eram mais apreciadas do que qualquer coisa em que ele atuasse. Em sua resenha de 2005 do drama britânico Separate Lies, o ex-crítico do Times Stephen Holden escreveu que Wilkinson “domina cada detalhe” de “Subjetividade”. arrogante e complacente” em seu papel de advogado tirânico.

“Esta atuação poderosa, no mesmo nível do pai enlutado do Sr. Wilkinson em 'In the Bedroom', empurra 'Separate Lies' para o nível rarefeito de um filme de 2001”, continuou Holden. “Mas isso não é suficiente para começar a elevar este mistério moral interessante, mas frio, a algo próximo da grandeza.”