O que o Sul Global pode ensinar aos países ricos sobre cuidados de saúde – se estes ouvirem

quando Dr. Retornando ao Reino Unido em 2003, após quatro anos no Brasil, ele se lembra de estar cheio de ideias, mas esbarrando no que descreveu como um “muro de preconceito”.

Mudou-se para o Brasil em 1999, após terminar a faculdade de medicina em Londres, e trabalhou no Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido por um ano. Lá ele teve que recomeçar e treinar novamente para se tornar um médico certificado no Brasil, passando nos testes de proficiência em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo.

Ao retornar ao Reino Unido, ele estava convencido de que sua terra natal poderia aprender muito com o sistema de saúde brasileiro, se estivesse disposto a ouvir.

eles não eram. Portanto, ele compreendeu como os investigadores e médicos do Sul Global devem sentir-se quando não são ouvidos devido aos muitos preconceitos que ainda dominam a saúde global.

novo livro de Harris, Descolonizando a inovação na saúde: soluções de baixo custo em países de baixa rendainvestiga o que esses preconceitos significam para o futuro da medicina. Harris, agora pesquisador de saúde pública no Imperial College London, conversou com a NPR sobre seu livro por videochamada. A entrevista foi editada para maior clareza e extensão.

Quando você voltou ao Reino Unido depois de trabalhar como médico de família no Brasil, você mencionou que teve uma revelação?

Quando regressei ao Reino Unido, encontrei-me nesta interessante posição de ser um insider e um outsider ao mesmo tempo. Sou um médico e profissional de saúde pública nascido e treinado no Reino Unido. Eu também era médico brasileiro na mesma época. Isso me deu uma noção real do tipo de injustiça que estava acontecendo. Pude ver oportunidades de aprender com o sistema brasileiro e, ao mesmo tempo, vi que uma espécie de arrogância impedia as pessoas de pensarem plenamente sobre ele.

O que você estava instando o NHS a considerar na época? O que mudou desde então?

Demorou 20 anos para chegar a este ponto, mas sim, trouxemos o papel do agente comunitário de saúde que apoia o sistema de cuidados primários brasileiro para o Reino Unido, e tenho muito prazer em dizer que agora ele está se expandindo com muito sucesso em todo o país. país.

Este não era o papel que tínhamos neste país antes deste esforço.

Iniciamos o ensaio no final de 2021 e recrutamos quatro agentes comunitários de saúde numa área municipal de Londres (habitações de baixa renda) e, com base nesse ensaio, expandimos para… dezenas de outras áreas.

Os profissionais de saúde comunitários cobrem pequenas áreas geográficas, têm uma forma de ganhar confiança e de realizar uma gama abrangente de actividades que integram as pessoas nos cuidados primários. Outros países, como o Brasil, a Etiópia e a Índia, demonstraram como uma força de trabalho comunitária coordenada pode fornecer apoio de saúde e assistência social a longo prazo em grande escala.

Então, é muito emocionante termos conseguido chegar tão longe. É triste que tenha demorado 20 anos. Eu realmente acredito que se as pessoas tivessem sido mais receptivas ao aprendizado do Brasil há 20 anos, teríamos agora um exército de agentes comunitários de saúde.

Quais são as objeções no início?

Estas objecções não estavam enraizadas na realidade. Havia crenças não comprovadas de que isso levaria a problemas. Por exemplo, o papel de um agente comunitário de saúde deste tipo é proactivo. Trata-se de bater de porta em porta e conhecer as famílias antes mesmo que elas tenham problemas. As pessoas disseram que não funcionaria (no Reino Unido) porque as pessoas não gostam que batam à sua porta.

Alguns disseram que era muito caro ter esse tipo de iniciativa porque só seria eficaz em larga escala (em grande número), ignorando o fato de que na realidade, se for tão difundido como no Brasil ou na Índia, você começa a Ver os resultados da saúde da população é importante em todos os aspectos, por isso o custo não deve ser um factor limitante.

Alguns até disseram abertamente: “É assim”. [from] O Brasil, você sabe, é muito diferente. Preferimos prestar atenção aos países que consideramos mais semelhantes, como a França ou a Alemanha. Mas, na verdade, quando pensamos bem, a França e a Alemanha são tão diferentes do Reino Unido quanto o Brasil.

No livro, ela discute como as deficiências estruturais e de recursos levam à escassez de investigação no Sul Global, e isto leva a um “currículo oculto”. A que você se refere?

Temos um “currículo oculto” em todas as nossas instituições globais de saúde no Ocidente – e o Ocidente é o melhor – porque geralmente ensinamos a partir dessas fontes. Assim, embora possa haver excelentes pesquisas sendo feitas no Brasil, na Argentina, em Ruanda e na Etiópia, não confiamos muito nelas. Então, o que ensinamos aos nossos alunos? Perpetuamos continuamente esta visão do mundo, que é que este tipo de investigação (de outras geografias) não importa.

No seu livro diz que há muito que os países de rendimento elevado podem aprender com os países de baixo rendimento, o que chama de inovação frugal. Os países de baixo rendimento não têm recursos ilimitados e tendem a fazer o melhor que podem com o que têm. Por outro lado, afirma que gastar mais em cuidados de saúde nos países de rendimento elevado não garantirá melhores resultados. Você pode explicar isso?

Para ser totalmente honesto, sinto que estou ocupando um espaço controverso com esta questão. Eu só quero descompactar um pouco. Porque, claro, em primeiro lugar, falar de países de baixo rendimento é certamente uma generalização[ing] Mais com menos. Não estou de forma alguma a tentar adoçar essas configurações nem a dizer que não deveríamos investir nos cuidados de saúde, mas sinto que o investimento desenfreado é claramente insustentável.

Vimos isto nos Estados Unidos – e poder-se-ia argumentar que o aumento dos custos dos cuidados de saúde nem sempre é proporcional aos resultados. O Reino Unido caminha na mesma direção. Assim, quando ouvimos que o sistema precisa de mais dinheiro, temos de perguntar se podemos pagá-lo. É por isso que quis chamar a atenção para as inovações frugais na área da saúde em todo o mundo.

Porque quando você olha essas técnicas lado a lado, elas são mais caras do que as técnicas econômicas e geralmente oferecem os mesmos resultados por uma fração do custo.

Você pode me dar alguns exemplos que realmente chamaram sua atenção?

A cirurgia robótica é interessante. Você sabe que haverá resultados surpreendentes para pacientes individuais através do uso da robótica. É uma invenção emocionante e uma tecnologia de ponta. Mas quando você olha Estudos randomizados controlados Comparando o uso de robôs e o não uso de robôs, não há diferença significativa em termos de tempo de internação hospitalar ou resultados clínicos para os pacientes. Portanto, devemos nos perguntar: por que usamos tecnologias tão caras?

Um bom exemplo de inovação frugal é a cirurgia de hérnia. Na Índia, em vez de usar redes comerciais para tratar hérnias durante as operações, basta cortar uma pequena parte da rede mosquiteira e esterilizá-la com óxido de etileno, e na verdade é Tão bom, senão melhor, que a rede comercial por uma fração do custo.

Outro exemplo é a hemorragia pós-parto em obstetrícia. Então, quando uma mãe dá à luz um bebê e ele sangra e ela não consegue estancar o sangramento, um dos dispositivos que usamos se chama Dispositivo para selar balões, que você insere no útero. Você o enche com soro fisiológico e o balão fica cada vez maior, exercendo pressão dentro do útero e estancando o sangramento. Mas você pode obter os mesmos resultados apenas fazendo isso Amarre um preservativo na ponta do cateter urinário. Faz exatamente a mesma coisa por uma fração do preço. Isso também é usado em Bangladesh e na África Subsaariana.

Existem muitos outros exemplos. Tem um da Amazônia brasileira, onde pesquisadores descobriram que com pele de tilápia é possível tratar queimaduras graves, de segundo ou terceiro grau, apenas com a aplicação [fish] A pele após a esterilização é aplicada na queimadura e deixada por 10 dias. [Unlike topical creams, the fish skin sticks well to the surface of the wound, preventing secondary infections and reducing the need to change dressings as often.] Cura e produz bons resultados sem a necessidade de enxertos de pele ou troca de curativos, o que é doloroso e pode causar infecção. Ensaios de Fase III realizados no Brasil Ela observa que os resultados são muito bons e custa apenas US$ 11 por tratamento

Gastamos cerca de 8 mil milhões de libras por ano em tratamentos de queimaduras aqui no Reino Unido para cerca de 4 milhões de pacientes todos os anos.

Você está falando sobre descolonizar a saúde global. Qual é a melhor maneira de fazer isso?

Podemos utilizar duas abordagens: reforma suave e reforma radical.

Algumas das formas como as universidades, em particular, estão a abordar este problema é prestando mais atenção à diversidade das suas fontes de conhecimento – o tipo de revistas que utilizam no seu ensino, as áreas em que ensinam – e tentando ser mais inclusivas. As escolas médicas usam imagens diferentes de doenças de pele e pensam em como esses problemas se apresentam ou aparecem em diferentes tipos de pele, para que possamos garantir que não discriminaremos inadvertidamente ou levaremos a resultados piores para pessoas de cor. São iniciativas realmente importantes para conscientizar todos sobre esse preconceito. No entanto, tudo isto é uma solução simples – trata-se ainda de trazer o conhecimento para o mainstream, que ainda é ocidental.

Assim, a reforma radical coloca questões filosóficas profundas – reflectindo, em primeiro lugar, a razão pela qual temos uma corrente dominante. Portanto, deveria ir além de tentar aceitar melhor o conhecimento de outras pessoas e regiões, para examinar as razões que nos levaram a esta construção social em primeiro lugar. E como podemos reinventar ou como podemos realmente reorganizar a nossa economia global do conhecimento da saúde, onde não existe uma corrente dominante, onde a aprendizagem acontece organicamente e flui em qualquer direção.

Como podem os brancos envolver-se na saúde global sem perpetuar estes tropos ou aprofundar os danos? Como homem branco escrevendo este livro, como foi sua jornada?

Sim, tenho sentimentos confusos sobre isso. É um desafio, não vou mentir. Só posso ser branco, homem, de meia-idade e educado em instituições de elite do Ocidente. Mas isto não significa que não possamos, por falta de palavra melhor, ser aliados e contribuintes para o desenvolvimento de um ecossistema de conhecimento mais avançado e equitativo no quadro da saúde global.

Acredito que temos um papel a desempenhar no trabalho em parceria, de forma colaborativa e aberta, sabendo que também temos problemas que outros podem ajudar a resolver. Não temos todo o conhecimento e não temos toda a sabedoria por muito tempo.

Kamala Thiagarajan é jornalista freelancer e mora em Madurai, sul da Índia. Ela faz reportagens sobre saúde global, ciência e desenvolvimento, e seu trabalho foi publicado em revistas New York Times, Jornal Médico BritânicoBBC, Vigia E outros portos. Você pode encontrá-la no X (antigo Twitter) @kamal_t