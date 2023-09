Elon Musk é um ‘idiota’, mas foi um ‘ímã de talentos’ para a OpenAI desde o início, admite Sam Altman – que agora enfrenta concorrência direta dele

Embora Elon Musk tenha lançado recentemente uma startup de IA para competir com a OpenAI, não muito tempo atrás ele foi cofundador da agora famosa empresa – fabricante dos chatbots ChatGPT e GPT-4 – e a ajudou de maneiras importantes.

CEO da OpenAI, Sam Altman descrito O papel inicial de Musk enquanto aparecia em Em boa companhia podcast esta semana.

“Elon era definitivamente um talento que chamava a atenção, e também tinha alguns superpoderes reais que foram muito úteis para nós naqueles primeiros dias, além de todas essas coisas”, disse Altman ao apresentador Nikolai Tangen.

Ele não forneceu exemplos desses “superpoderes”, mas o capitalista de risco Marc Andreessen identificou recentemente os traços psicológicos que fazem de Musk o “exemplo definitivo” do empreendedor “imparável”.

Este ano, Musk expressou repulsa pela direção que a OpenAI havia tomado e, em julho, lançou o xAI, que ele disse “definitivamente concorre” com o de Altman. O objetivo final do xAI, no estilo típico de Musk, é “compreender a verdadeira natureza do universo”. Para esse fim, ele trouxe os principais talentos de IA do Google, DeepMind, Microsoft e seu próprio Tesla.

Musk deixou o conselho de administração da OpenAI em 2018. Ele se ofereceu para liderar a organização, mas desistiu da oferta depois que ela foi recusada. de acordo com Semáforo.

Um de seus pontos fortes hoje é que foi cofundador da OpenAI como uma organização sem fins lucrativos em 2015, mas depois mudou para um modelo de “lucro definido” em 2019 – mesmo ano em que recebeu um investimento de US$ 1 bilhão da Microsoft, com Mais bilhões a seguir.

A insatisfação de Musk com a OpenAI tornou-se cada vez mais aparente no início deste ano, à medida que a avaliação da empresa disparou após o lançamento do ChatGPT, onde o chatbot alimentado por IA se tornou um dos produtos mais rápidos já adotados.

ele chilro Em fevereiro: “A OpenAI foi criada como uma empresa de código aberto (por isso é chamada de IA “Open”), uma empresa sem fins lucrativos para atuar como contrapeso ao Google, mas agora é uma empresa de código fechado e efetivamente maximizadora de lucros. pela Microsoft.”

Altman, embora reconheça que a OpenAI tomou um caminho não convencional em muitos aspectos, contesta esta caracterização da parceria com a Microsoft, como ele faz CEO da Microsoft, Satya Nadella. Mas almíscar em maio entrevista Com a CNBC, ele disse: “Preocupo-me que a Microsoft possa realmente estar mais no controle do que a equipe de liderança da OpenAI pensa”.

Ele também reclamou em março do fato de a mudança da OpenAI de um modelo sem fins lucrativos ter sido feita depois que ele doou milhões para ela.

“Ainda estou perplexo sobre como a organização sem fins lucrativos para a qual doei quase US$ 100 milhões se tornou de alguma forma uma capitalização de mercado de US$ 30 bilhões com fins lucrativos.” chilro. “Se isso é legal, por que nem todo mundo está fazendo isso?” Mais tarde surgiram dúvidas sobre a real a quantia que ele deuMas parece claro que ele doou milhões de dólares para a organização sem fins lucrativos da época.

Os comentários de Altman sobre Musk foram confusos. Em maio, Altman disse durante um discurso em Londres que “aprender com Elon sobre o que pode ser feito tem sido muito valioso”.

Mas ele disse para Com Kara Swisher Podcast de março: “Quer dizer, ele é um idiota, o que quer que você queira dizer sobre ele, ele tem um estilo que eu não quero ter”.