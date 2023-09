O G20 está avançando com a estrutura internacional de criptografia

Os líderes das vinte maiores economias do mundo – conhecidas coletivamente como G20 – estão a pressionar pela rápida implementação de um quadro transfronteiriço para ativos criptográficos.

De acordo com relatos locais em Nova Deli – onde os membros do grupo participam numa cimeira de dois dias – o quadro também será Fácil Troca de informações entre países, a partir de 2027.

“Pedimos a rápida implementação do Crypto Asset Reporting Framework (CARF) e alterações nos Padrões Consolidados para Relatórios de Criptoativos [Common Reporting Standard]. Solicitamos ao Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais que estabeleça um calendário adequado e coordenado para o início das trocas entre as jurisdições relevantes.

Vários países serão afetados pela próxima estrutura, incluindo Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Estados Unidos. Estados. o Reino Unido e os Estados Unidos, bem como a União Europeia. Dois terços da população mundial vivem num país do G20.

O Quadro de Relatórios de Criptoassets foi introduzido pela primeira vez em outubro de 2022 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O documento foi elaborado para dar às autoridades fiscais maior visibilidade sobre as transações de criptomoedas, bem como sobre os indivíduos por trás delas.

De acordo com a estrutura proposta, os países trocariam automaticamente informações sobre transações de criptomoedas entre jurisdições anualmente, abrangendo transações em bolsas de criptomoedas não regulamentadas e fornecedores de carteiras.

As transações de criptomoedas já estão sujeitas a novos padrões de divulgação em vários países. Em maio, a UE concordou em atualizar as regras de cumprimento do CARF, estabelecendo procedimentos para a troca automática de informações entre governos europeus para fins fiscais. De acordo com as novas regras, a transferência de ativos digitais deve ser acompanhada do nome do beneficiário, do endereço do livro-razão distribuído do beneficiário, bem como do número da conta do beneficiário.

O grupo também endossou as recomendações do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) sobre a “regulamentação, supervisão e supervisão de atividades e mercados de criptoativos e acordos globais de stablecoin”, de acordo com o anúncio. As recomendações, publicadas em julho, estabelecem padrões para stablecoins semelhantes aos dos bancos comerciais e instam os reguladores a proibir quaisquer atividades que dificultem a identificação de participantes relevantes, entre outras recomendações.

