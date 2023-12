Electric Bird Company declara falência

Créditos da imagem: Philip López/Getty Images

pássaro pé Para falência do Capítulo 11no final de um ano turbulento para a empresa de scooters elétricas.

em Comunicado de imprensa A Bird confirmou hoje que iniciou um “processo de reestruturação financeira que visa fortalecer o seu balanço”, com a empresa continuando a operar normalmente em busca de um “crescimento sustentável a longo prazo”.

Fundada em 2017 pelo ex-CEO da Lyft e Uber, Travis VanderZanden, a Bird é uma das muitas startups que oferecem plataformas de micromobilidade sem estação em todo o mundo, permitindo que os moradores das cidades paguem pelo acesso de curto prazo a scooters elétricos ou… bicicletas. A empresa abriu o capital no final de 2021 por meio de uma fusão SPAC, mas em um mercado lotado construído sobre uma economia questionável, suas ações despencaram permanentemente, com sua capitalização de mercado caindo de mais de US$ 2 bilhões em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). . Para apenas US$ 70 milhões Após 12 meses. Este declínio levou a Bolsa de Valores de Nova Iorque a emitir um aviso de que o preço das ações de Baird estava demasiado baixo.

As coisas não melhoraram e, com o preço das ações continuando a cair, o CEO VanderZanden acabou saindo em junho junto com a empresa. Retirado da Bolsa de Valores de Nova York em setembro.

Separadamente, Bird também anunciou uma rodada de demissões logo após comprar a rival Spin por US$ 19 milhões.

Capítulo 11

A falência do Capítulo 11 permitirá à Baird reestruturar suas finanças sem interromper as operações diárias, com a divisão MidCap Financial da Apollo Global Management entre os credores existentes fornecendo US$ 25 milhões em financiamento por meio do processo de falência.

O objectivo final é vender os activos da Bird, através de um acordo denominado “stalking horse”, que inicia um processo de licitação destinado a extrair o máximo de valor possível da Bird, com os seus credores a definirem uma oferta de base antes de abrirem as coisas a pretendentes externos. Durante os próximos quatro meses.

O CEO interino, Michael Washinouchi, continuará em seu cargo antes e depois da reestruturação, de acordo com o comunicado.

“Este anúncio representa um marco importante na transformação de Baird, que começou com a nomeação de uma nova liderança no início deste ano”, disse Washinouchi. “Estamos a fazer progressos em direcção à rentabilidade e pretendemos acelerar esse progresso dimensionando correctamente a nossa estrutura de capital através desta reestruturação. Continuamos focados na nossa missão de tornar as cidades mais habitáveis ​​através da utilização da micromobilidade para reduzir a utilização e o tráfego de automóveis.”

Também é importante notar que as operações canadenses e europeias da Baird não fazem parte deste pedido de falência e “continuarão a operar normalmente”, disse a empresa.

Esta última notícia chega apenas um dia depois que o concorrente Micromobility.com foi retirado da Nasdaq devido à queda no preço de suas ações, e três anos depois de também ter aberto o capital por meio de uma fusão SPAC. Na Europa, a startup de scooters sem estação Tier demitiu 22% de sua força de trabalho, após o processo de falência da startup holandesa de bicicletas elétricas VanMoof.

No geral, não foi um grande ano para o mundo da micromobilidade.