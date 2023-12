O cruzeiro nas Bahamas foi desviado para o Canadá e Nova Inglaterra

CNN

Os passageiros a bordo do navio de cruzeiro MSC Meraviglia não tiveram as férias relaxantes que esperavam.

O navio, que estava programado para navegar para as Bahamas esta semana, rumou para a Nova Inglaterra e Canadá “devido ao clima desfavorável e de rápida deterioração que teria tornado impossível chegar com segurança ao Atlântico Sul a partir da cidade de Nova Iorque”. Field Sutton, diretor de comunicações da MSC Cruises USA, disse à CNN por e-mail.

Uma mudança de última hora deixou os convidados confusos.

LaKia Allen, de Bloomington, Illinois, disse à CNN que foi notificada da mudança de voo por volta das 20h30 de sexta-feira, poucas horas antes de planejar ir para Chicago com seus três filhos para pegar um voo antecipado para Nova York.

“Assim que recebi o aviso, corri para o Walmart para tentar comprar roupas de inverno para minha família. Levei tudo que pude, mas o Walmart estava fechando mais cedo naquela noite, então tivemos que trazer o que embalamos. Ainda tínhamos shorts ”, disse Allen. Temos trajes de banho e protetor solar conosco.”

“Se o e-mail continha algo sobre reembolso ou crédito, estava em letras pequenas porque não vi nada. Eu esperava que eles mudassem o curso do navio assim que chegássemos a Nova York.

Os hóspedes tiveram a opção de cancelar sua viagem para obter crédito de cruzeiro futuro conforme sua conveniência ou navegar no novo itinerário, disse o comunicado da empresa de cruzeiros.

“A única alternativa era tomar a medida mais extrema de cancelar completamente o cruzeiro – e as férias de milhares de pessoas. As complexidades envolvidas na obtenção de vagas de última hora para uma parada não planejada e no reabastecimento do navio com suprimentos ao longo de sua nova rota deixaram o navio partindo para o Canadá”, acrescentou o comunicado. e a Nova Inglaterra como a única opção viável.

Allen disse que estava planejando a viagem da família às Bahamas desde fevereiro, como presente de Natal para os filhos, e que já tinha familiares esperando por eles na ilha e na cidade de Nova York.

“Eu disse a mim mesmo que faríamos algo diferente este ano e, em vez de comprar presentes, viajaríamos e criaríamos memórias”, disse Allen à CNN.

“No início, todos tentaram aproveitar ao máximo, então no vídeo você vê crianças pulando na piscina externa mesmo estando em Nova York, e fazia 40 graus, mas todos nós nos reunimos em volta da piscina interna, então agora é … Esta piscina está lotada.”

Allen e sua família passaram os dois primeiros dias do cruzeiro em Boston, onde ela diz que passaram o domingo no navio devido à chuva. No dia seguinte, desceram do barco com outros passageiros em busca de jaquetas e casacos.

“Estamos em Portland agora e no TikTok tentando descobrir o que fazer em Portland ou nesta área porque não planejamos isso”, disse Allen. “O barco é bom, mas eu não queria deixar o frio para ir para outro lugar onde estivesse frio. Eu só queria estar ao sol.”

O MSC Meraviglia está programado para chegar a Saint John, na província canadense de New Brunswick, na quinta-feira, após escalas em Boston e Portland, segundo as redes sociais. correspondência Do Porto St.

o previsão do tempo Há chamadas para uma máxima de 27°F (-3°C) e uma mínima de 12°F (-11°C) na quinta-feira.

Os navios de cruzeiro frequentemente saltam ou mudam de porto de escala e reservam-se o direito de fazê-lo nos seus contratos de transporte.

“A transportadora não garante que o navio de cruzeiro fará escala em qualquer um ou todos os portos anunciados ou seguirá qualquer rota ou horário específico”, afirma a MSC.

As mudanças de itinerário ocorrem frequentemente na mesma área e envolvem desvios em torno dos sistemas meteorológicos.