Eficácia da máscara facial: o que a ciência sabe agora

Quando a pandemia de COVID-19 decolou em 2020, também surgiram questões sobre a eficácia do uso de máscara facial para prevenir a propagação do vírus. Agora, três anos e meio depois, o que diz a ciência?

Em uma entrevista ao 60 Minutes, o Dr. John Lubbock, correspondente médico-chefe da CBS News, fez essa pergunta a Linsey Marr, professora da Virginia Tech especializada em ciência de aerossóis.

“Elas são muito úteis para reduzir as chances de uma pessoa contrair COVID porque reduzem a quantidade de vírus que você pode inalar do ar ao seu redor”, disse Marr sobre as máscaras.

Nenhuma máscara é 100% eficaz. Por exemplo, o dispositivo N95 tem esse nome porque é pelo menos 95% eficaz no bloqueio de partículas transportadas pelo ar quando usado corretamente. Mas mesmo que a máscara seja 80% eficiente, disse Marr, ela ainda oferece proteção significativa.

“Isso reduz muito o risco de infecção”, disse Marr.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Marr disse que a pesquisa mostra que máscaras de alta qualidade podem bloquear partículas do mesmo tamanho daquelas que transportam o coronavírus. Marr explicou que as máscaras funcionam como filtro, não como peneira. As partículas virais devem envolver as camadas de fibras e, ao fazê-lo, podem colidir com essas fibras e ficar presas.

Mar comparou isso a correr por uma floresta de árvores. Você pode caminhar devagar e é fácil navegar pelos arredores. Mas ter que atravessar a floresta em alta velocidade aumenta a probabilidade de colidir com uma árvore.

“Máscaras, até mesmo máscaras de pano, fazem alguma coisa”, disse ela.

Máscaras faciais contaminadas podem causar infecção?



Máscaras faciais contaminadas podem causar infecção?

No início da pandemia, algumas orientações de profissionais de saúde sugeriram que o uso de máscara poderia, na verdade, levar à infecção: uma pessoa pode encontrar uma máscara contaminada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca. Mas pesquisas realizadas nos anos seguintes mostraram que o medo era descabido.

“Não havia nenhuma evidência real de que isso aconteceu”, disse Marr.

Marr disse que sua equipe aerossolizou o coronavírus, puxou-o através de uma máscara e depois examinou quanto do vírus permaneceu na máscara. O estudo relatou que algumas partículas virais estavam presentes em algumas máscaras de tecido, mas nenhum vírus permaneceu nas máscaras N95 ou nas máscaras cirúrgicas.

A equipe de Marr também anexou pele artificial às máscaras e observou quantas partículas de vírus foram transferidas para a pele artificial. Nenhum vírus infeccioso foi transmitido.

“Espero que o estudo mostre que não precisamos nos preocupar tanto quanto nos disseram”, disse Marr.

Os vídeos acima foram editados por Sarah Schaefer Prediger.