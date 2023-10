Um médico de cabelos verdes enlouquece em um jogo virtual da NBA No Hospital Infantil de Wisconsin, os pacientes do Dr. David Margolis pintam seu cabelo de verde antes dos jogos do Milwaukee Bucks. Essa tradição não parou mesmo quando o atendimento presencial foi interrompido. Sportskind, EUA hoje

Há muitas coisas a evitar durante a gravidez.

As mães grávidas evitam certos alimentos e medicamentos para não correrem o risco de prejudicar seus bebês devido à exposição a certos produtos químicos.

Mas e a tintura de cabelo?

Quase todas as tinturas de cabelo contêm produtos químicos como amônia, peróxido e parafenilenodiamina (PPD). Algumas mães grávidas temem que esses produtos químicos penetrem no couro cabeludo e afetem negativamente o desenvolvimento de seus bebês, diz a Dra. Danielle Levy, obstetra-ginecologista do Hospital Northwell Lenox Hill, em Nova York. mas Pode Você ainda deve pintar o cabelo se estiver grávida? Aqui está o que você precisa saber.

Você pode pintar o cabelo durante a gravidez?

“A resposta curta é sim”, diz Levy. “Mas é claro, há coisas em que você quer pensar [like] “Quais são os objetivos e interesses da pessoa.”

Estudos indicam que tingir o cabelo durante a gravidez é seguro para o feto em desenvolvimento, segundo o jornal britânico “Daily Mail”. Serviço Nacional de Saúde. Artigo publicado em 2008 na revista médica Médico de família canadense Afirma que a exposição a produtos químicos de tintura de cabelo em humanos causa “absorção sistêmica muito limitada” na ausência de lesão no couro cabeludo e, portanto, é improvável que esses produtos químicos afetem adversamente o feto. No entanto, a pesquisa é limitada.

Para algumas gestantes, evidências limitadas são suficientes para que optem por não pintar o cabelo, diz Levy. “Se você quiser ter mais cuidado, pode sempre esperar até o fim do primeiro trimestre de gravidez”, acrescenta. O primeiro trimestre é um período crítico de crescimento e desenvolvimento à medida que os principais órgãos do feto se formam.

O que você pode fazer em vez de pintar o cabelo durante a gravidez?

Para as gestantes que se sentem desconfortáveis ​​em tingir os cabelos como fariam normalmente durante o primeiro trimestre da gravidez, existem opções disponíveis.

Uma opção é mudar a maneira como você aplica a tintura no cabelo. “Se você quer pintar o cabelo… mas pensa, ‘Eu quero fazer isso, mas estou com um pouco de medo’, provavelmente você só pode pintar as pontas ou um pouco longe do couro cabeludo”, diz ele. Coleção.

A segunda opção é mudar o tipo de tintura de cabelo utilizada. Levy recomenda conversar com seu cabeleireiro sobre o uso de tinturas à base de plantas ou produtos sem amônia para reduzir sua exposição a certos produtos químicos.

Os médicos recomendam que as grávidas evitem outros tratamentos capilares?

Existem muitos tratamentos capilares para diferentes tipos de cabelo, mas o consenso geral é que as gestantes não precisam evitar nenhum tratamento capilar específico, diz Levy.

Ela acrescenta que, desde que o tratamento capilar não provoque reação adversa – como reação alérgica grave ou crise de asma – na mãe, o bebê ficará bem.

