Geólogos encontraram o “continente perdido” na Argolândia

Antes de se felicitar por encontrar as chaves perdidas, saiba que os cientistas localizaram um continente perdido inteiro, resolvendo um mistério geológico de longa data. Há milhões de anos, uma faixa da Austrália Ocidental se dividiu em um pequeno continente conhecido como Argolândia devido ao movimento das placas tectônicas. Ciência IFL Relatórios. Depois de sete anos rastreando o que aconteceu com esta área de 3.107 milhas de extensão, geólogos da Universidade de Utrecht dizem que ela se dividiu em fragmentos e agora está enterrada sob o solo e o mar. “A situação no Sudeste Asiático é muito diferente de lugares como África e América do Sul, onde o continente se dividiu em dois”, afirma o autor Eldert Advocaat. “Argolândia se dividiu em muitas partes diferentes.”

O estudo foi publicado na revista Pesquisa Gondwana Observou a Planície Abissal de Argo, na costa noroeste da Austrália. A estrutura desta bacia oceânica profunda indica que Argolândia subiu em direção ao Sudeste Asiático. Mas em vez de ser um grande pedaço de terra, a Terra se dividiu no que os cientistas chamam de “Argopélago”. “Estávamos literalmente lidando com ilhas de informação, e é por isso que nossa pesquisa demorou tanto”, diz Advocaat. “Passamos sete anos resolvendo o quebra-cabeça.” Pela edição da Universidade de Utrecht em Física.orgAlgumas partes da Argolândia ficam abaixo do nível do mar, enquanto outras se estendem sob as florestas da Indonésia e de Mianmar. Assemelham-se a continentes submersos como a Zelândia, que fica a leste da Austrália, e a Grande Adria, no sul da Europa, que estão agora quase totalmente submersos na plataforma terrestre.

“Se os continentes pudessem afundar-se no manto e desaparecer completamente, sem deixar vestígios geológicos na superfície da Terra, teríamos pouca ideia de como a Terra poderia ter sido no passado geológico”, diz Dow, geólogo da Universidade de Utrecht. Van Hinsbergen. “Será quase impossível criar reconstruções confiáveis ​​dos antigos supercontinentes e da geografia da Terra em épocas passadas.” Estudar a evolução da história dos nossos continentes ao longo do tempo fornece informações sobre como as montanhas se formam, como as placas tectónicas se movem e como a biodiversidade e as alterações climáticas. (Leia mais histórias de geologia.)