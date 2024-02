E-REDES de Portugal investe em iniciativas de distribuição municipal

Imagem cortesia de E-REDES

O operador de rede português E-REDES anunciou dois investimentos de 350.000€ e 150.000€ para melhorar a qualidade da energia de distribuição nos municípios de Braga e Vila Verde, respetivamente.

O investimento inicial de 350.000€ (aproximadamente 379.000 dólares) irá para a modificação da rede aérea de média tensão para desenvolver uma rede mais eficiente do ponto de vista ambiental.

Para o efeito, a E-REDES separou 250 metros de linha aérea de MT e instalou um novo posto de corte, que permitirá futura disponibilização de energia eléctrica e remoção de mais linhas aéreas de MT na freguesia de Nogueiró.

Em União das Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede), também foi retirada uma catenária dupla de 650 metros.

Na freguesia de Parada de Tibães, a E-REDES está também a construir uma nova subestação transformadora com potência de 250kVA, que já se encontra em funcionamento.

Estas obras são realizadas em estreita cooperação com o Município de Praga e enquadram-se na política da E-REDES de melhoria da qualidade do serviço e da eficiência energética, fruto do compromisso assumido com o Município.

Subestações transformadoras para Vila Verde

Um segundo investimento de 150.000€ (aproximadamente 163.000 dólares) irá reforçar a qualidade do serviço no município de Vila Verde.

Através do investimento, a E-REDES instalou três novos postos transformadores nas freguesias de Freiriz, Cabanelas e Turiz.

Esta obra irá reforçar a qualidade do serviço na zona, conferir maior capacidade e resiliência à rede e garantir a disponibilidade de energia eléctrica em resposta às novas procuras de energia eléctrica nas zonas em causa.

As infraestruturas foram inauguradas no dia 29 de janeiro, na presença da presidente da Câmara de Vila Verde, Julia Fernández, do vereador de Vila Verde Patricio Araujo, dos representantes da E-Readys Francisco Campillo, Miguel Pinto e Joaquim Cerguera. Imagem cortesia de E-REDES.

Especificamente, a infraestrutura já em operação possui potência combinada de 360kVA e ramais de média tensão (MT) de 500 metros de comprimento.

Além disso, a rede de Baixa Tensão (BT) da zona foi reforçada numa extensão de aproximadamente 1300 metros, o que levou à instalação/substituição de 18 suportes de BT e a uma melhor gestão da rede, refere a E-REDES em comunicado.

Segundo a candidatura, a obra foi realizada em estreita colaboração com o município de Vila Verde, o que se insere na política da E-REDES de melhoria da qualidade do serviço e da eficiência energética, fruto do compromisso da empresa com o município.