A visita de Portugal a Lisboa, hoje, contrastará fortemente com a recepção dos heróis que receberam em Outubro, depois de terem perdido para a Bélgica desde que venceram Fiji.

O reinado de Daniel Hurgate no comando não poderia ter começado pior do que uma derrota por 10-6 em Mons na rodada de abertura do Campeonato Europeu de Rugby de 2024 ao vivo. TV de rugby.

Para contextualizar, foram oito lugares e quase 13 pontos entre Portugal e Fiji, o primeiro classificado. O ranking mundial masculino de rugby é desenvolvido pela Capgemini Mais de 18 pontos entre Os Lobos e Bélgica, em comparação com 16 quando se enfrentaram no RWC 2023.

O Stadt Charles Tondreu estava em alta e os desinteressados ​​Black Devils foram suficientes para segurar um Portugal desafiante, cuja má gestão estava longe de ser um jogo habilidoso, apaixonado por França, com a confiança do público a aumentar à medida que o tempo avançava. Segundo tempo sem gols.

Retroceda alguns meses e é uma história muito diferente.

As façanhas de Portugal no Campeonato do Mundo de Rugby de 2023, em França, tiraram o futebol das últimas páginas e trouxeram-no para o primeiro plano, levando a equipa a encontrar-se com a realeza desportiva, como Cristiano Ronaldo, como convidado da selecção nacional de futebol de Portugal para o jogo contra a Eslováquia.

O capitão Tomas Appleton e o resto da equipe ficaram chocados com o aumento da atenção, mas não de forma negativa. Eles vêem isso como seu dever como embaixadores de um esporte que precisa de todo o entusiasmo para aproveitar a onda de interesse.

Falando antes do revés da Bélgica, disse: “Jamais esquecerei a recepção no aeroporto. Chegamos e foi difícil passar por todas as pessoas. Ao nosso redor havia milhares de crianças pedindo autógrafos, eles me puxavam, os jornalistas e a TV me puxavam, enquanto eu via minha família e amigos ao longe. Queria estar com eles, mas não consegui, não por muito tempo, mas foi bom.

Appleton não pode andar pelas ruas ou fazer uma refeição em família num restaurante e ser parado e pedir um autógrafo, mas, felizmente, ele não vê isso como um fardo oneroso, muito pelo contrário.

Por mais feliz que esteja por receber aplausos, ele é o tipo de personagem que leva na cara o resultado de ontem contra a Bélgica.

“Penso que os fãs portugueses têm algumas razões para gostarem realmente. É claro que chegamos à Copa do Mundo como azarões – ninguém esperava que ganhássemos um jogo, temos um estilo de jogo muito atraente e, como somos em sua maioria amadores, isso deixa as pessoas felizes”, observou. .

“No final das contas, fazemos isso pela paixão e amor que temos pelo nosso país e pelo amor que temos uns pelos outros como amigos. Acho que você pode ver isso na maneira como jogamos.

“A Copa do Mundo é algo de que todos podemos nos orgulhar, então os jogadores não podem retribuir o amor aos torcedores.

“Mesmo agora, três ou quatro meses depois, ainda sou reconhecido na rua e quando como em restaurantes. É bom quando as pessoas reconhecem o seu esforço.

“Dei milhares de autógrafos na Copa do Mundo, coisas que nunca havia assinado antes.

“A Copa do Mundo fez uma grande diferença e vimos muito mais crianças jogando rugby.

“É muito importante que sejamos uma inspiração para as crianças da selecção nacional.”

Como personalidade marcante na seleção portuguesa, Appleton atraiu, compreensivelmente, muito interesse comercial, enquanto vários clubes profissionais o procuram pela oportunidade de se tornar titular a tempo inteiro.

No entanto, o jogador de 30 anos, que soma 66 internacionalizações e 16 testes, está feliz por continuar a conciliar as exigências de trabalho com o rugby.

“Tive contacto com agentes, mas não tive oportunidade de repensar a minha carreira e sair de Portugal”, revelou.

“Não estou dizendo que nunca faria isso, mas esta oferta deveria me compensar por levar minha esposa e filha para uma nova aventura.”

Appleton gosta de retribuir ao jogo em vez de jogar, e é provavelmente por isso que seu trabalho diário em odontologia é especializado em implantes, em vez de cirurgia de canal radicular.

Menos de duas semanas após o final da brilhante campanha de Portugal no Campeonato do Mundo de Rugby, Appleton tratava pacientes na sua clínica em Lisboa, mas, fora isso, a vida nunca mais foi a mesma.

Outra diferença, além do maior escrutínio, é a composição da seleção de Portugal. Apesar de representarem dois terços da equipe da Copa do Mundo de Rugby, figuras importantes como o meio-scrum Samuel Marquez e a prostituta e talismã Mike Dodger se aposentaram do Test Rugby, e sua cabeça fria e experiência fizeram muita falta no sábado.

“Temos muitos desafios com este novo time, muitos jogadores novos chegando, muitos jogadores antigos que decidiram não jogar mais, então é uma renovação do time com novos funcionários”, disse Appleton. Bélgica na preparação para o torneio.

“Daniel Hurgate chegou como treinador e tem muita experiência, especialmente com a Argentina, por isso estamos confiantes no que ele trará para a nossa equipe.”

No outro jogo de sábado, a Espanha tentou vencer o jogo em casa contra a Holanda, mas a bola saiu ao lado e eles tiveram que se contentar com uma derrota heróica por 20-18.

A Geórgia inicia a busca pelo sétimo título consecutivo do Campeonato Europeu de Rugby no domingo, fora da Alemanha, enquanto a Polônia recebe a Romênia na outra competição.