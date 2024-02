Fala Atelier transforma antigo armazém em ‘casa de muitas caras’ em Portugal

A casa multifacetada do Fala Atelier

Uma casa de muitas faces desenhada por um atelier de arquitetura sediado no Porto Fala Atelier, Reutiliza Um armazém espaçoso Residência Dentro Portugal. Servindo originalmente como escritórios e arrumos, a estrutura do edifício revela duas secções distintas: uma típica fachada opaca voltada para a rua e uma traseira ampla sob um telhado de duas águas sustentado por divisões irregulares e robustas vigas de madeira. A estratégia de design concentra-se na divisão do interior em diferentes seções para aprimorar o design. Assim, cinco aspectos distintos foram identificados e abordados separadamente, contribuindo para o sistema global.



Todas as fotos de Francisco Asenção, Giulietta Marcotte, Rory Gardiner, Ivo Tavares, Matilde Vikas, Falla

Criando espaços únicos e atmosfera harmoniosa

A equipa de design do Fala atelier (ver também Aqui) criou um pátio para dividir o edifício em duas partes, com apartamentos menores na frente, enquanto o antigo armazém tornou-se uma ampla sala de estar definida por uma parede curva. Os cinco aspectos do edifício são considerados um todo unificado, cada um com características próprias, mas partilhando características comuns. Uma grade de pontos pretos organiza as estruturas de concreto e delineia as fachadas. Características padrão como janelas, portas amarelas, venezianas verdes e tijolos de vidro definem diferentes espaços dentro da casa, criando uma atmosfera contrastante e harmoniosa. Desta forma, o antigo armazém ganha versatilidade, ganhando o apelido de Casa de Muitas Faces.



Um vasto espaço sob um telhado de duas águas sustentado por pesadas vigas de madeira



Converter um antigo armazém numa casa espaçosa



A estrutura do edifício existente representa duas partes