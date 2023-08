“Consumo excessivo” destrói o município de Monzo

Moradores de três freguesias do concelho de Monzão viveram o duro fim da seca em Portugal: Sem água por quase uma semana.

Segundo uma pessoa que disse que oito dias eram altos e secos, “era impossível organizar a vida. Nada pode ser feito sem água”.

As causas do corte de água nas freguesias de Longos Vales, Bela e Troviscoso, na passada terça-feira, são as culpadas.Consumo excessivo e cano quebrado”.

Agostinho Correa, responsável pelos serviços municipais da cidade, disse à Lusa: “Nosso problema não é a escassez de água. É um consumo excessivo”.

Ele então deu uma explicação detalhada de como o município estava bombeando água para os depósitos, mas apenas por causa do consumo excessivo “Por exemplo, para encher piscinas”, Sobretudo à noite, não existe pressão para levar água às “zonas mais altas” do concelho (ie Langos Vales, Bela e Troviscoso).

Como resultado, os dutos nessas áreas permaneceram improdutivos por seis dias.

Agostinho Correa admitiu que “foi descoberta uma rutura na conduta, mas já foi reparada”.Desde o início do mês, o consumo de água aumentou. Devido a presença Migrantes, visitantes e turistas.

Rosa Moreira, residente em Goto, na freguesia de Langos Wales, confirmou no domingo que o abastecimento de água voltou ao normal no final do dia.

“Não havia água em minha casa na terça-feira. Veio de novo no sábado, parou de novo e veio no domingo à noite. Vamos ver se continua assim”, disse à Lusa.

Rosa Moreira criticou a “falta de resposta concreta, por parte dos serviços municipais”, quanto à escassez de água e/ou soluções para resolver o problema.

“A resposta que nos deram (ao longo da semana) foi que a água viria hoje, amanhã e depois, e na minha casa, ela Durante oito dias vivemos este estado de incerteza, incapaz de organizar a vida. Nada pode ser feito sem água”, disse ela não umAceite que o consumo excessivo é justificado Pelo que aconteceu.

“houve imigrantes (voltar às férias) por muitos anos. então, Monção não está preparada para duplicar ou triplicar a população? Se for assim, O mesmo problema virá no próximo ano também! o que mais, Ninguém enche a piscina em agosto“, ela sugeriu. “Eles serão preenchidos em maio ou junho. Lagoas não se enchem todos os dias…“

Ingredientes: LUSA