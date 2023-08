Michael Moritz, Reed Hoffman e outros gigantes do Vale do Silício dizem que estão por trás dos misteriosos negócios de terras

Brian Brokaw, representante do grupo de investidores, disse em comunicado que o grupo é formado por “residentes da Califórnia que acreditam que os melhores dias do condado de Solano e da Califórnia estão por vir”. Ele disse que o grupo planeja começar a trabalhar com residentes e autoridades eleitas do condado de Solano, bem como com a Base Aérea de Travis, na próxima semana.

Na Califórnia, a habitação tem sido há muito um problema intratável, e os magnatas de Silicon Valley estão há muito tempo frustrados com a escassez de imóveis na Bay Area e com a dificuldade geral de construir na Califórnia, com a sua força de trabalho inchada. Empresas como o Google entraram em conflito com cidades como Palo Alto e Mountain View sobre a expansão de suas sedes, enquanto seus CEOs financiaram políticos pró-desenvolvimento e ativistas do tipo “sim no meu quintal” que pressionaram por leis de desenvolvimento e zoneamento mais flexíveis na esperança de fazer isso aconteceu. Mais fácil de construir, mais rápido e mais alto.

A necessidade prática de mais espaço transformou-se por vezes em visões grandiosas de construir cidades inteiras a partir do zero. Há vários anos, a Y Combinator, uma incubadora de startups, anunciou uma iniciativa que sonha transformar terrenos baldios numa nova economia e sociedade. Anos antes, Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor bilionário do Facebook, havia investido em… Instituto dos Maresuma tentativa de construir uma nova sociedade sobre estruturas semelhantes a nenúfares em mar aberto, isentas de lei e impostos.

Mas embora estas ideias tenham atraído muita atenção e curiosidade – elogiadas em alguns cantos pela sua perspicácia e ridicularizadas noutros pela sua arrogância – elas eram pouco mais do que retórica.