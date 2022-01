Djokovic no limbo enquanto os advogados lutam contra a proibição da Austrália; A mãe dele diz que ele é um “prisioneiro” no hotel

MELBOURNE (Reuters) – Novak Djokovic enfrentou pelo menos 72 horas escondido em um hotel para imigrantes em Melbourne, depois que sua entrada na Austrália foi negada na quinta-feira em meio a uma tempestade política sobre ele.isenção médica Requisito para vacinação contra COVID-19.

O tenista, que busca o recorde do Grand Slam 21 no Aberto da Austrália, ficou no país atrás de seu advogado ligar Buscando derrubar decisão do governo federal. Um tribunal concordou em não deportá-lo antes de uma audiência completa marcada para segunda-feira.

A saga, alimentada por questões políticas internas sobre como o país lidou com um pico recorde de novas infecções por COVID-19, gerou uma disputa internacional, com o presidente da Sérvia alegando que o atleta mais famoso de seu país foi assediado.

“Eles o estão mantendo como prisioneiro”, disse a mãe de Djokovic, Dijana, no restaurante da família em Belgrado. “Não é justo. Não é humano.”

Ela disse que conversou com o campeão na quinta-feira, e ele estava lutando para dormir. “residência” [is] desagradável. É apenas um pequeno hotel de imigração, se é que é um hotel. Com insetos, tudo está sujo. A comida é ruim. “

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, defendeu a decisão de barrar Djokovic em uma entrevista coletiva televisionada.

“Não há casos especiais, as regras são regras”, disse. “Continuaremos a tomar as decisões certas quando se trata de proteger as fronteiras australianas em relação a esta pandemia.”

Campeão espanhol Rafael Nadal repórteres em Melbourne Ele sente pena do adversário “mas, ao mesmo tempo, já está ciente das circunstâncias há vários meses”.

Djokovic, que sempre se recusou a revelar seu estado de vacinação enquanto criticava as vacinações obrigatórias, causou alvoroço quando disse no Instagram na terça-feira que havia recebido uma isenção médica para competir no Aberto Mundial a partir de 17 de janeiro.

O anúncio gerou indignação na Austrália, principalmente na cidade-sede do torneio, Melbourne, que sofreu o bloqueio cumulativo mais longo do mundo para evitar o coronavírus.

Batalha judicial pela isenção

Em uma audiência no Circuito Federal e Tribunal de Família na Austrália na noite de quinta-feira, os advogados de Djokovic e o governo concordaram que o jogador poderia permanecer no país pelo menos até segunda-feira.

O destino de Djokovic está ligado a uma batalha política na Austrália, marcada pela acusação entre a administração conservadora de Morrison e o governo estadual de esquerda vitoriana sobre sua isenção médica.

Tênis – Final da Copa Davis – Grupo F – Sérvia x Áustria – Olympiahal, Innsbruck, Áustria – 26 de novembro de 2021 Novak Djokovic em uma partida durante sua partida contra o austríaco Dennis Novak Reuters / Leonard Voiger Consulte Mais informação

A disputa continuou enquanto as infecções diárias de COVID-19 na Austrália atingiam um recorde pelo quarto dia consecutivo, sobrecarregando hospitais e causando uma escassez de mão de obra. Consulte Mais informação

Sob o sistema federal australiano, estados e territórios podem emitir isenções de requisitos de vacinação para entrar em suas jurisdições. No entanto, o governo federal controla as fronteiras internacionais e pode contestar tais isenções.

Djokovic obteve uma isenção do governo vitoriano. Embora o motivo de sua isenção médica não tenha sido revelado oficialmente, o jornal The Age em Melbourne relatou na quinta-feira que ele havia contratado COVID-19 nos últimos seis meses.

Mas, após sua chegada, funcionários da Força de Fronteira Federal no aeroporto disseram que Djokovic não conseguiu justificar os motivos de sua isenção.

Os critérios de isenção da força-tarefa australiana listam os riscos de doenças cardíacas graves devido à vacinação e infecção por COVID-19 nos últimos seis meses como elegibilidade. Mas Morrison disse que a Tennis Australia foi informada semanas atrás que a última lesão não atendia aos critérios de isenção.

O governo australiano e funcionários do Victoria Tennis disseram que Djokovic não recebeu nenhum tratamento preferencial.

Com o início do torneio Open em 17 de janeiro, o advogado de Djokovic, Nick Wood, disse ao juiz Anthony Kelly que a Tennis Australia os avisou que deveriam saber de sua participação no torneio até terça-feira.

Em resposta, Kelly, que perguntou quando Djokovic deveria jogar sua primeira partida, disse: “Se eu puder dizer com o devido respeito, ele não abanaria o rabo aqui.”

‘Nem humano nem justo’

A ação do governo australiano para bloquear a entrada de Djokovic causou confrontos entre Canberra e Belgrado.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic disse no Twitter que havia falado com Djokovic e acusado o governo australiano de assédio.

Mais tarde, ele disse à mídia sérvia que “esta perseguição é injusta, começando pelo primeiro-ministro australiano”. “Eles agem como se o mesmo conjunto de regras se aplicasse a todos, mas permitem que outros entrem nas mesmas bases que Novak aplicou.”

Morrison disse estar ciente de que a embaixada sérvia em Canberra fez “alegações”, mas negou as acusações de assédio.

O pai de Djokovic, Serjan, disse à mídia na Sérvia que seu filho havia entrado em uma sala de isolamento sob escolta policial quando chegou ao Aeroporto Tullamarine de Melbourne na noite de quarta-feira, após um vôo de 14 horas de Dubai.

Sua família deu uma entrevista coletiva emocionada no restaurante Djokovic’s em Belgrado, onde seus nove troféus anteriores do Aberto da Austrália foram exibidos, antes de protestar em frente ao Parlamento.

“Eles o estão segurando. Eles estão pisando em Novak para pisar em toda a Sérvia”, disse seu pai, que anteriormente descreveu seu filho para a mídia local como “Spartacus do Novo Mundo”.

Também houve apoio nas ruas da capital sérvia.

“Ele é o melhor na história deste esporte e eles não podem quebrá-lo de nenhuma outra maneira. Mas eles não vão quebrá-lo”, disse o residente de Belgrado Zdravko Kokic.

Reportagem adicional de Courtney Walsh em Melbourne e John Mayer em Sydney; Reportagem adicional de Ivana Sekularak e Zoran Milosavljevic em Belgrado; Escrita por Jane Wardle e Alex Richardson; Edição de Stephen Coates, Simon Cameron Moore, Hugh Lawson e Cynthia Osterman

