Diz-se que o Nintendo Switch 2 terá uma tela LCD de 8 polegadas

O Nintendo Switch 2 possui uma tela LCD de 8 polegadas, de acordo com um novo relatório.

Bloomberg Ele cita o analista da Omdia Hiroshi Hayase, especializado no mercado de monitores, em seu relatório afirmando que o console sucessor não anunciado do Switch tem uma tela LCD de 8 polegadas e será lançado no final de 2024. Para contextualizar, o Switch padrão tem um display de 6,2 polegadas ligado. -Tela de exibição . Na diagonal, o OLED possui uma tela de 7 polegadas.

ano passado, VGC Ele disse A Nintendo estava programada para lançar seu console de próxima geração durante o segundo semestre de 2024 , com kits de desenvolvimento nas mãos de estúdios parceiros. De acordo com o site, que tem histórico de reportar informações inéditas, o console de última geração pode ser usado no modo portátil, como o Nintendo Switch, e possui tela LCD em vez de tela OLED para reduzir custos. Diz-se também que vem com um slot de cartucho para jogos físicos.

Relatos de que a Nintendo optou por uma tela LCD para o Switch 2 decepcionaram alguns fãs que esperavam pelo OLED, visto que a Nintendo lançou uma versão OLED do console Switch original. No início deste ano, outro analista previu que o Switch 2 seria lançado a US$ 400, com o preço dos jogos aumentando para US$ 70.

A questão principal permanece: o Switch 2 é compatível com versões anteriores? Ou seja, você jogará os jogos originais do Switch, seja fisicamente ou digitalmente? O presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, recusou-se a se envolver nos rumores do Switch 2, mas apontou que a conta da Nintendo se manteve estável durante a inevitável “transição”.

“Nosso objetivo é minimizar o declínio que normalmente vemos no último ano de um ciclo e no início de outro ciclo”, disse Bowser. “Não posso falar sobre os recursos potenciais de uma nova plataforma, mas a Conta Nintendo é uma base sólida para termos essa comunicação enquanto fazemos a transição.”

Não sabemos quando a Nintendo exibirá seu novo console, mas podemos obter algumas dicas sobre o February Direct regular da empresa, que normalmente é usado para preparar a mesa para o ano novo. Enquanto isso, o Switch continua avançando, com uma remasterização de Paper Mario Thousand-Year Door HD e um novo jogo Princess Peach entre os lançamentos em pauta.

Enquanto esperamos pelo inevitável anúncio da Nintendo, confira tudo o que sabemos sobre o Switch 2.

Wesley é o editor de notícias do IGN no Reino Unido. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.