As principais taxas de tecnologia da Apple na UE podem levar os desenvolvedores de aplicativos Freemium à falência

Os desenvolvedores de aplicativos na UE que optarem por aderir aos novos termos comerciais da Apple deverão pagar 0,50 euros”Taxas básicas de tecnologia“Ou um CTF por instalação de aplicativo de mais de 1 milhão de instalações, um modelo que levaria à falência desenvolvedores de aplicativos gratuitos ou gratuitos.



A Apple não cobra taxas pelo primeiro milhão de “instalações anuais” de cada conta iOS a cada ano, mas depois disso, os desenvolvedores começarão a cobrar taxas. Um aplicativo gratuito ou freemium que se torna viral e foi baixado mais de um milhão de vezes pode ter que pagar taxas astronômicas. Mostrado nas estimativas Compartilhado pelo desenvolvedor Steve Troughton-Smith.

De acordo com os novos termos de negócios da Apple, um aplicativo gratuito ou freemium que obtiver 2 milhões de “primeiras instalações” anuais precisará pagar cerca de US$ 45.290 em taxas por mês, de acordo com a Apple. Calculadora de taxas da Appleou mais de meio milhão de dólares por ano, mesmo que nenhum dinheiro seja ganho.

Este é um modelo insustentável para aplicações gratuitas, e as aplicações freemium devem ganhar pelo menos 0,50 euros por utilizador para poderem atingir o ponto de equilíbrio com as taxas. Um aplicativo gratuito com milhares de instalações de usuários não pagantes pode acabar devendo muito mais do que ganhou. Os desenvolvedores provavelmente precisarão cobrar adiantado para garantir que seus aplicativos ganhem dinheiro suficiente para pagar o CTF, já que oferecer um aplicativo para download gratuito pode ser arriscado se os downloads excederem 1 milhão.

No entanto, os desenvolvedores de aplicativos gratuitos e gratuitos podem optar por cumprir os termos comerciais existentes da App Store da Apple, em vez de optar pelos novos termos. Nesse caso, nada mudará e os desenvolvedores de aplicativos continuarão a pagar à Apple uma comissão de 15 a 30 por cento.

O CTF de € 0,50 se aplica a aplicativos distribuídos pela ‌App Store‌ e por meio de lojas de aplicativos alternativas se os desenvolvedores escolherem os novos termos comerciais. Com a ‌App Store‌, os desenvolvedores pagam uma taxa de € 0,50 e devem pagar uma comissão de 10 a 17 por cento à Apple. Com a app store alternativa, não há comissão. As taxas podem ser estimadas para termos existentes e novos termos Através da calculadora dedicada Fornecido pela Apple aos desenvolvedores.

Abaixo está uma análise das opções disponíveis:

Contrato atual da App Store -Os desenvolvedores pagam à Apple uma comissão que varia de 15 a 30 por cento. Menos de US$ 1 milhão em receita representa uma comissão de 15% por meio do Programa para Pequenas Empresas da ‌App Store‌, e mais de US$ 1 milhão resulta em uma comissão de 30%. As assinaturas exigem uma comissão de 30% no primeiro ano e uma comissão de 15% no segundo ano e além.

-Os desenvolvedores pagam à Apple uma comissão que varia de 15 a 30 por cento. Menos de US$ 1 milhão em receita representa uma comissão de 15% por meio do Programa para Pequenas Empresas da ‌App Store‌, e mais de US$ 1 milhão resulta em uma comissão de 30%. As assinaturas exigem uma comissão de 30% no primeiro ano e uma comissão de 15% no segundo ano e além. Novos termos, distribuição na App Store – A comissão diminuiu de 30% para 17% e de 15% para 10%. Há uma taxa adicional de 3% para usar o sistema de pagamento da Apple, então a comissão fica entre 13 e 20% para um desenvolvedor que escolhe as novas regras e usa compras no aplicativo. A taxa de 3% não se aplica a desenvolvedores que utilizam sistemas de pagamento alternativos. Os desenvolvedores também devem pagar € 0,50 por instalação de aplicativo por usuário a cada ano após 1 milhão de instalações de aplicativos.

– A comissão diminuiu de 30% para 17% e de 15% para 10%. Há uma taxa adicional de 3% para usar o sistema de pagamento da Apple, então a comissão fica entre 13 e 20% para um desenvolvedor que escolhe as novas regras e usa compras no aplicativo. A taxa de 3% não se aplica a desenvolvedores que utilizam sistemas de pagamento alternativos. Os desenvolvedores também devem pagar € 0,50 por instalação de aplicativo por usuário a cada ano após 1 milhão de instalações de aplicativos. Novos termos, distribuição alternativa para a App Store – Não há comissão, mas os desenvolvedores devem pagar € 0,50 por instalação de aplicativo, por usuário, por ano, após 1 milhão de instalações de aplicativos.

De acordo com a Apple, o CTF se aplica à primeira instalação anual, que é a primeira vez que um aplicativo é instalado por uma conta da UE em um período de 12 meses. Após a primeira instalação anual, o aplicativo pode ser instalado quantas vezes quiser com a mesma conta durante 12 meses sem nenhuma taxa.

A Apple dispensa taxas para organizações sem fins lucrativos, instituições educacionais credenciadas e agências governamentais aprovadas para isenção de taxas.

As principais taxas de tecnologia da Apple podem ser obscenamente caras para aplicativos como o Spotify, que têm milhões de usuários. Um aplicativo que gera US$ 10 milhões em vendas por meio da ‌App Store‌ com 10 milhões de “primeiras instalações” (também conhecido como preço de 0,99) precisaria pagar à Apple mais de US$ 500.000 por mês.

De acordo com a nova estrutura de taxas da App Store na Europa, se você faturar US$ 10 milhões em vendas, a redução da Apple será de US$ 6,2 milhões por ano. Supondo que você não tenha nenhum custo operacional ou de folha de pagamento, o valor que você levará para casa é:

US$ 2 milhões após impostos, ou 20% de suas vendas, e nunca lançarei um aplicativo na Europa. pic.twitter.com/MUCxVHcHOo

– Urso Nikita (@nikitabear) 25 de janeiro de 2024

As mudanças no ecossistema de aplicativos da UE estão incluídas no iOS 17.4, e os desenvolvedores que optarem pelo novo sistema da Apple precisarão começar a pagar taxas a partir de março, quando a atualização for lançada ao público.