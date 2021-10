Diagnósticos de coração partido em alta nos Estados Unidos: um estudo

Os pesquisadores descobriram que os corações estão se partindo cada vez mais.

A condição médica com risco de vida conhecida como síndrome do coração partido está sendo relatada em taxas crescentes, de acordo com um novo estudo publicado na quarta-feira em Jornal da American Heart Association.

Estado temporário, também conhecido como músculo cardíaco takotsuboFaz com que o músculo cardíaco enfraqueça repentinamente e geralmente ocorre após um período de intenso estresse emocional ou físico. Embora seja potencialmente fatal, a maioria das pessoas se recupera em dois meses.

O estudo perturbador publicado na quarta-feira descobriu que tanto homens quanto mulheres aumentaram de forma constante a síndrome do coração partido em taxas crescentes nos últimos anos, com mulheres de 50 a 74 anos observando os maiores aumentos. Na verdade, uma análise de 135.463 casos de síndrome do coração partido relatados em hospitais dos Estados Unidos de 2006 a 2017 descobriu que as mulheres representavam 88,3% de todos os casos e que as mulheres mais velhas tinham uma taxa de seis a 12 vezes maior do que mulheres e homens. mais jovem.

“Essas altas taxas são muito interessantes e preocupantes”, Dra. Susan Cheng, autora sênior do estudo A American Heart Association disse à notícia Das descobertas dela e de sua equipe. Eles acreditam que o estresse geral, o fim da menopausa e a tecnologia podem contribuir para as taxas excepcionalmente mais altas de mulheres mais velhas.

“À medida que envelhecemos e assumimos mais responsabilidades na vida e no trabalho, experimentamos níveis mais elevados de estresse”, disse ela. “E à medida que a digitalização aumenta em todos os aspectos de nossas vidas, também aumentam as pressões ambientais.”

Os autores do estudo trabalharam exclusivamente com dados pré-pandêmicos, mas acreditam que COVID-19 provavelmente causou um aumento adicional nas taxas de casos, algo que pode ser incomensurável devido aos muitos corações partidos que não são diagnosticados ou relatados.

Sabemos que houve efeitos profundos na conexão cérebro-coração durante a pandemia. “Estamos na ponta do iceberg em termos de medir o que é”, disse Cheng à publicação.