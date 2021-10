resolva o quebra-cabeça! Estranha galáxia Hubble dupla causada por uma ‘ondulação’ no espaço

Os astrônomos acham que finalmente conseguiram resolver um mistério descoberto há quase uma década por telescópio espacial Hubble .

O dilema se concentrava em uma estranha “galáxia dupla”, um par de objetos listrados que antes desafiavam a interpretação. Agora, os cientistas acreditam que as coisas estão realmente à mesma distância galáxia Isso aparece como dois graças a uma “ondulação” no tecido do espaço que amplia e distorce sua imagem.

Vistos da Terra, os objetos duplicados a cerca de 11 bilhões de anos-luz de distância parecem imagens espelhadas uns dos outros. Quando os astrônomos o viram pela primeira vez em 2013, eles imediatamente suspeitaram de um caso lente de gravidade Um fenômeno que ocorre quando a luz de um objeto distante, como uma imagem em um aquário, é distorcida por gravidade De algo mais entre este objeto e o observador.

Isso respondeu como, não o quê ou por quê. O Hubble tinha vislumbrado alguns objetos com lentes gravitacionais em seu tempo, e isso era mais do que apenas uma distorção. A lente gravitacional de alguma forma não era apenas uma ampliação da galáxia, mas também cópias dela, criando duas imagens brilhantes, além de uma terceira cópia que também pode ser vista na imagem.

Depois de anos ponderando sobre o problema, os astrônomos finalmente identificaram o culpado: um grande aglomerado de galáxias não catalogado localizado entre o Hubble e o objeto, a cerca de 7 bilhões de anos-luz da Terra. Além disso, a galáxia com lente repousa sobre uma espécie de ondulação no espaço causada pela gravidade da aglomeração densa matéria escura , a substância misteriosa que constitui cerca de 85% da matéria no universo.

As imagens adicionais foram produzidas quando a luz da galáxia distante passou pela massa do primeiro plano ao longo desta ondulação, disseram os pesquisadores.

“Pense na superfície ondulada de uma piscina em um dia ensolarado, mostrando padrões de luz brilhante no fundo da piscina”, disse Richard Griffiths, astrônomo da Universidade do Havaí em Hilo, Ele disse em um comunicado .

“Esses padrões brilhantes na parte inferior são causados ​​por um tipo semelhante de efeito de lente gravitacional”, acrescentou Griffiths, principal autor de um estudo recente que anunciou os resultados. “As ondulações na superfície agem como lentes parciais e focam a luz do sol em padrões brilhantes em zigue-zague na parte inferior.”

Os membros da equipe disseram que a “ondulação” pode ajudar os astrônomos a entender melhor como a matéria escura é distribuída por todo o universo. Por exemplo, comparando as imagens lenticulares do Hubble com modelos de computador, os pesquisadores determinaram que a matéria escura em questão provavelmente não era irregular, mas sim espalhada suavemente.

“É notável que precisamos apenas de duas imagens no espelho para obter uma medida de quão protuberante a matéria escura é ou não nesses locais”, disse no mesmo estudo a coautora Jenny Wagner, astrônoma da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. demonstração. .

estudando Apresentado na edição de setembro da revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.