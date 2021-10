A Terra inclinou-se de lado 84 milhões de anos atrás, novas evidências sugerem

Nós sabemos isso verdadeira caminhada polar O TPW às vezes pode inclinar planetas e luas inteiros em relação aos seus eixos, mas não está totalmente claro com que frequência isso aconteceu com a Terra.

Um novo estudo agora fornece evidências para um único evento de inclinação que ocorreu cerca de 84 milhões de anos atrás – quando dinossauros Ainda caminhando para a terra.

Os pesquisadores analisaram amostras de calcário da Itália, que datam do Cretáceo Superior (100,5 a 65,5 milhões de anos atrás), em busca de evidências de mudanças no registro magnético que indicariam a ocorrência de TPW.

Fósseis de bactérias presos na rocha, formando cadeias de minerais óxido de ferro preto, fornece algumas das evidências mais convincentes até o momento para a verdadeira peregrinação polar no final do período Cretáceo – e pode ajudar a resolver um debate científico de décadas.

“Esta observação representa o TPW em grande escala mais recente documentado e desafia a ideia de que o eixo de rotação tem sido amplamente estável nos últimos 100 milhões de anos”, explicam os pesquisadores em seu estudo. papel.

A Terra consiste em um núcleo interno metálico sólido e um núcleo externo de metal líquido, com um manto sólido e crosta (superfície) movendo-se lentamente ao redor do topo do metal líquido. O campo magnético da Terra, gerado pelo núcleo externo, é registrado em rochas como a estudada aqui.

A verdadeira fuga polar ocorre quando os pólos geográficos mudam drasticamente, de modo que a camada externa da Terra é inclinada. Na verdade, nada muda em relação ao campo magnético da Terra, mas as rochas em movimento serão registradas de forma diferente dados magnéticos antigos enquanto eles estão em movimento.

Esses dados revelam a distância aos pólos geográficos norte e sul, permitindo aos pesquisadores determinar onde esses pólos realmente estão. Um campo totalmente vertical indica que uma rocha estava no pólo, enquanto um campo totalmente horizontal indica que ela estava no equador.

“Imagine olhar para a Terra do espaço,” O geólogo Joe Kirschvink diz:do Instituto de Tecnologia de Tóquio no Japão. “Uma verdadeira viagem polar pareceria que a Terra está virando de lado, e o que realmente está acontecendo é que toda a crosta rochosa do planeta – o manto sólido e a crosta – orbita ao redor do núcleo externo líquido.”

De acordo com o estudo, houve uma inclinação de cerca de 12 graus na Terra cerca de 84 milhões de anos atrás, que foi corrigida de forma relativamente rápida – em cerca de 5 milhões de anos, o que é equivalente ao “ioiô cósmico” nas palavras dos pesquisadores .

O que isso significa é que essas rochas – e a própria Itália – fizeram uma viagem em direção ao equador antes de recuar. Outro estudo recente sugere que uma tendência semelhante está ocorrendo no momento, impulsionada por Das Alterações Climáticas afetam o planeta.

A equipe diz que sim Estudos anteriores Insinuar que a verdadeira errância polar não ocorreu durante o final do Cretáceo simplesmente não coletou dados suficientes do registro geológico – algo que não pode ser dito sobre as pesquisas mais recentes.

“Esta é uma das razões pelas quais é tão revigorante ver este estudo com seus abundantes e belos dados paleomagnéticos”, disse ele. O geofísico Richard Gordon diz:, da Rice University em Houston, e não participou do estudo.

