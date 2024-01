Descoberta do buraco negro mais antigo do universo

Cientistas anunciaram na quarta-feira a descoberta do buraco negro mais antigo de todos os tempos, um objeto de 13 bilhões de anos que está na verdade “devorando” sua galáxia hospedeira até a morte.

Os astrônomos fizeram esta descoberta usando o Telescópio Espacial James Webb.

O buraco negro supermassivo mais antigo é surpreendentemente grande, com uma massa alguns milhões de vezes maior que a do nosso Sol. O facto de existirem tão cedo no Universo “desafia as nossas suposições sobre como os buracos negros se formam e crescem”, de acordo com uma declaração do centro. Universidade de Cambridge no Reino Unido

A notícia da descoberta foi publicada nesta quarta-feira no estudo “Um pequeno e poderoso buraco negro no início do universo.” Em um jornal revisado por pares natureza.

“Um buffet para buracos negros”

“É muito cedo para ver um buraco negro desta massa no Universo, por isso temos que pensar em outras formas de ele se formar”, disse o autor principal. Roberto Maiolino, do Laboratório Cavendish em Cambridge e do Instituto Kavli de Cosmologia. “As primeiras galáxias eram muito ricas em gás, por isso eram um bufê para buracos negros.”

Os astrónomos acreditam que os buracos negros supermassivos encontrados nos centros de galáxias como a Via Láctea cresceram até ao tamanho atual ao longo de milhares de milhões de anos, de acordo com a Universidade de Cambridge. Mas o tamanho deste buraco negro recentemente descoberto sugere que podem formar-se de diferentes maneiras: podem “nascer grandes” ou podem consumir matéria a uma taxa cinco vezes superior à que se pensava ser possível.

“Este buraco negro está basicamente comendo [equivalent of] “Pleno sol a cada cinco anos”, disse Maiolino. NPR. “Na verdade, é muito mais elevado do que pensávamos ser possível para estes buracos negros.”

O Telescópio James Webb representa uma “nova era” na astronomia

Lançado em 2021, o Telescópio Espacial James Webb é o maior e mais poderoso observatório astronômico já enviado ao espaço.

Durante os dois anos de operação de Webb, o telescópio proporcionou vistas deslumbrantes dos planetas, galáxias, estrelas e outras partes do universo do nosso sistema solar que nunca tinham sido vistas antes.

“É uma nova era: o salto gigante na sensibilidade, especialmente no campo infravermelho, é como passar de um telescópio Galileo para um telescópio moderno durante a noite”, disse Maiolino. “Antes do surgimento da Web, eu pensava que talvez o universo não fosse tão interessante quando você ia além do que podíamos ver com o Telescópio Espacial Hubble. Mas esse não é o caso: o universo tem sido muito generoso no que nos mostra. , E isso é apenas o começo.”

Contribuindo: Eric Lagata, USA TODAY; Imprensa Associada