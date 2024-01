Se você dorme com o cabelo molhado, veja por que isso faz mal para você

Contos de velhas alertam que dormir com o cabelo molhado pode deixar você doente ou aumentar suas chances de pegar um resfriado, mas Não há evidências científicas Porque pode causar diretamente doenças respiratórias. Seja lá o que for aqui Nós somos Riscos associados a dormir com o cabelo molhado, incluindo danos no cabelo e no couro cabeludo. Os fungos estão envolvidos.

Ao acordar de manhã depois de dormir com o cabelo molhado, você pode descobrir que seu cabelo cheira a mofo, pois tem um cheiro velho e úmido semelhante aos estágios iniciais da formação de mofo. Schlabach empoeiradocabeleireira e proprietária do Thairapy Salon em South Pasadena, Califórnia.

“Se o cabelo estiver molhado, todas essas condições contribuem para um processo de secagem muito mais lento e podem criar o ambiente perfeito para o crescimento de fungos e bactérias”, disse Schlabach. “Se isso acontecer com muita frequência, pode se transformar em um problema real no couro cabeludo, causando descoloração amarelada, coceira, acúmulo e descamação. Em suma, é nojento. Com acúmulo suficiente, até fede. Vejo isso em novos clientes o tempo todo. tempo.

Os fungos prosperam em Ambientes escuros, úmidos e úmidose pode viver Tecido morto de cabelos, unhas e camadas externas da pele. Como resultado, seu travesseiro se torna um terreno fértil para fungos. Um estudo de 2005 realizado pelo Wythenshawe Hospital e pela Universidade de Manchester descobriu que poderia haver até 16 tipos de espécies de fungos Encontrado em seu travesseiro.

Você também pode acordar com fios quebrados e emaranhados que podem ser difíceis de restaurar para um estado saudável, especialmente para pessoas com cabelos cacheados.

“A camada externa do cabelo, a cutícula, deve expandir-se quando molhada e contrair-se quando seca”, disse Schlabach. “Se ficar esticado por muito tempo, pode rachar e rachar, o que prejudica a saúde dessa camada externa. Permite que a água e os produtos que você pode estar usando penetrem demais. fragilidade, que leva à quebra, que se traduz em pontas transparentes a filamentosas e enrugadas.

Além das pontas duplas, perguntamos aos dermatologistas quais tipos de infecções fúngicas podem se formar no cabelo, como o couro cabeludo é afetado e o que fazer se você tiver que dormir com o cabelo molhado.