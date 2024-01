Peregrine Moon Lander da Astrobotic queima na atmosfera da Terra

“Depois desta anomalia, alcançamos vitória após vitória após vitória, demonstrando que a nave espacial estava operacional no espaço”, disse o CEO da Astrobotic, John Thornton, durante a conferência de imprensa de sexta-feira.

No fim de semana, a empresa disse que a espaçonave, que foi desviada do curso devido a um vazamento de propelente, estava a caminho de queimar na atmosfera da Terra. A empresa disse que decidiu deixar Peregrine neste caminho para evitar a possibilidade de a espaçonave desativada colidir com satélites ao redor da Terra.

Mais sondas visando a lua.

Na sexta-feira, a espaçonave robótica SLIM do Japão, atualmente em órbita da Lua, pousou com sucesso na superfície lunar, apesar de ficar sem energia devido a problemas com seu sistema solar.

A próxima missão comercial financiada pela NASA, que será realizada pela Intuitive Machines de Houston, poderá ser lançada em meados de fevereiro.

A Astrobotic tem um contrato com a NASA para transportar uma carga útil muito maior para a Lua: o Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER. O VIPER irá circunavegar a região polar sul da Lua, incluindo entrar em crateras permanentemente sombreadas, alguns dos locais mais frios do sistema solar. Esta missão é coletar informações básicas de reconhecimento científico antes que os astronautas se dirijam para lá.