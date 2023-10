As Filipinas dizem que três pescadores morreram depois que seu barco foi abalroado por um navio “estrangeiro” no Mar da China Meridional

Sobreviventes chegam à costa na província de Pangasinan em 3 de outubro, após uma colisão no Mar da China Meridional.





As Filipinas estão a investigar a morte de três pescadores filipinos após terem morrido numa colisão com um navio “estrangeiro” em águas territoriais. Mar da China MeridionalConforme anunciado pelas autoridades do país, na quarta-feira.

O barco de pesca filipino FFB Dearyn foi atingido por volta das 4h20 de segunda-feira, perto de Scarborough Shoal, de acordo com a Guarda Costeira filipina citando um membro da tripulação.

A Guarda Costeira disse que 11 tripulantes sobreviveram ao incidente e usaram os seus barcos de serviço para chegar a terra firme na manhã de terça-feira, transportando os mortos – incluindo o capitão – para a província de Pangasinan, no norte de Luzon, a maior ilha do país.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., disse que a Guarda Costeira estava “recuando e examinando todos os navios de vigilância na área como parte de sua investigação em andamento”.

Marcos disse: “Garantimos às vítimas, às suas famílias e a todos que faremos todos os esforços para responsabilizar os responsáveis ​​​​por este infeliz acidente marítimo”.

Ele também pediu a todas as partes que “se abstenham de se envolver em especulações” durante a investigação.

Numa actualização na quarta-feira, a Guarda Costeira disse que iria contactar um petroleiro registado sob a bandeira das Ilhas Marshall, que pode ter estado na área no momento do acidente, com base em dados de tráfego marítimo e relatos de testemunhas de sobreviventes.

O Mar da China Meridional é uma via navegável de 1,3 milhões de milhas quadradas vital para o comércio internacional, com um terço estimado do transporte marítimo global no valor de biliões de dólares que passa por ele todos os anos. Isto significa que enormes navios porta-contêineres e petroleiros navegam rotineiramente pela região.

O mar também abriga vastas áreas de pesca férteis, das quais dependem a vida e o sustento de muitas pessoas, muitas vezes utilizando embarcações muito menores.

É também uma importante zona inflamatória marinha.

entre colchetes China Muitos países do Sudeste Asiático têm vários governos que reivindicam partes do mar, com Pequim a afirmar a propriedade de quase toda a hidrovia, desafiando uma decisão de um tribunal internacional.

Nas últimas duas décadas, a China ocupou uma série de recifes e atóis obscuros longe da sua costa, no Mar da China Meridional, onde construiu instalações militares, incluindo pistas e portos.

Scarborough Shoal, conhecido como Bajo de Masinloc nas Filipinas e Ilha Huangyan na China, é um pequeno mas estratégico recife e local de pesca localizado a 130 milhas (200 km) a oeste de Luzon, que tem sido uma importante fonte de tensões entre Manila e Pequim.

A área tem visto confrontos cada vez mais frequentes entre navios filipinos e pequenos barcos de pesca de madeira contra navios maiores da guarda costeira chinesa e o que Manila diz serem misteriosos navios de pesca da milícia marítima chinesa.

Em 2016, um tribunal internacional em Haia decidiu a favor das Filipinas numa disputa marítima histórica, concluindo que a China não tinha base jurídica para reivindicar direitos históricos sobre grande parte do Mar do Sul da China. Manila diz que Pequim ignorou a decisão.

Esta é uma história em desenvolvimento. Mais a seguir.