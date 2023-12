Vencedores do Emmy para crianças e família de 2023: lista completa – Prazo final

Natas

Netflix Ollie perdeu Ele foi o primeiro vencedor no sábado do Creative Arts Emmy Awards para Crianças e Família, realizado no Westin Bonaventure Hotel em Los Angeles.

A série de fantasia live-action/CGI obteve cinco vitórias esta noite, incluindo direção, edição e iluminação. Foi seguido na lista pela Disney+ Especial de feriado dos Guardiões da Galáxia E o Disney Channel garota da lua maravilha e dinossauro do diabo, Que alcançaram três vitórias cada.

Último de Ollie perdeuas vitórias de foram empatadas com as da Apple TV + Gene Para um excelente efeito visual de um programa de ação ao vivo.

Outros vencedores múltiplos esta noite incluem Disney + Baymax! E Star Wars: aventuras de jovens Jedi E máximo Vila Sesamoque conquistou duas vitórias cada.

Sábado prepara o palco para a cerimônia principal do Kids & Family Emmy Awards da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas, que também será realizada no Westin Bonaventure e começa às 17h (horário do Pacífico). Volte quando o Deadline atualizar esses vencedores.

Aqui estão os vencedores das artes criativas de sábado.

Excelente mídia interativa

Caça às galáxias (Estúdios Baobá)

Escritor/Diretor

Davi, Khan

Produtores executivos

Larry Cutler, Eric Darnell, Maureen Fan, Ken Lee, Virginia MacArthur

Supervisor de efeitos visuais e diretor de arte principal

Scott Mays

escritor

Richie Salomão

Supervisão do produto

Gary Gettys

Diretor criativo

Justin Cooper

Diretor de arte

Yi Jin Liu

projeto

Lisa Roth

Artistas UI/UX

Elena Busarova, Mark Getis

artista

Jia Lok

Supervisor de efeitos visuais

Nathaniel Dirksen

compositor

Rex Darnell

diretor cinematográfico

Johnny Chandra

Coordenador de produção

Danica DiLeonardo

Produtores de marketing

Mitchell Rositsky, Alexandra Tinsman

Consultor de Cinematografia

Ethan Engel

gestor de projeto

Dillon é

Programador líder

Jean Marais

Artista principal

Ian Stead

Supervisor de CG

Hiren Dodiya

Coordenador de produção

Gitanjali Thorat

Achatamento de chumbo

Kajipuram Ravi Kumar

Líder de modelagem

Anoop Naik

Uma excelente propaganda promocional

Campanha da marca Nickelodeon (Nickelodeon)

“Quad”, “Carro”, “Nós nos divertimos”

Produtor executivo

Sabrina Calori

Diretor criativo

Vicente Arico

Diretores criativos

Erica Ottenberg, Michael Waldron

Ótimo produto

José Pappalardo

Produtores

Ada Dolan-Zalaznick, Lago Dishon

Vice-presidente de marketing de marca

Jordan Cardinale

Vice-presidente de Design de Marca

Sandy Guyburg

Vice-presidente de animação de marca

Kurt Hartmann

Chefe do departamento de produção

Sara França

Gerentes de projeto

Theresa Billing, Carly Dessen, Danielle Gotham, Allie Kamm, Cyrus Shellhammer, Kristin Sellaff

Diretores de arte

Giancarlo Barrera, Jean Trio

Editores

Tim Etienne, Joshua Gross

Artistas gráficos

Sara Li, indo Wu

Designers de animação

Amanda Clarke, Ben Gabelman, Rob Kohr, Tim Lines, Carlos Miguez, Ishraq Nazmi, Victor Sarria, Hannah Seagraves, Jason Wellman

Engenheiro de som

Jonathan Bloom

Um excelente texto para pré-escola ou programa de ação direta para crianças

Vila Sesamo (HBO Máx.)

o livro

Belinda Arredondo, Molly Boylan, Jessica Carlton, Jerry Cole, Joe Fallon, Kristin Ferraro, Monique D. Hall, Liz Hara, Ron Hulsey, Ray Lankford

Escritor principal

Ken Scarborough

Excelente redação para um programa para jovens adolescentes

Vida de Ella (AppleTV+)

Produtores/Criadores Executivos

Jeff Hodsden, Tim Pollock

Co-produtor executivo

Vicente Brown

Supervisão do produto

Susan Jaffe

Editor de história

Natalie McKernane

Livro da equipe

Hernan Barangan, Alyssa Demare

Excelente roteiro para um programa de animação para crianças ou adolescentes

Baymax! (Disney+)

Roteiro: Cirocco Dunlap

Excelente direção para um programa de câmera única

Ollie perdeu (Netflix)

saída

Pedro Ramsey

Excelente direção para programa de animação pré-escolar

Show do Pequeno Chef (Nickelodeon)

Gerentes

Rachel Larsen, Chris Tishburn

Excelente direção do programa de animação

Espetáculo Cuphead! (Netflix)

Gerentes

Clay Morrow, Adam Baloyan

Excelente direção de voz para a série animada

A Garota da Lua da Marvel e o Dinossauro do Diabo (Canal Disney)

Gerenciador de áudio

Sam Rigel

Excelente direção musical e composição para um programa de ação ao vivo

Ollie perdeu (Netflix)

Compositor principal

Scott Stafford

compositor

Steven Spice

Supervisor Musical

Justin von Winterfeldt

Excelente direção musical e composição para um programa de animação

Kung Fu Panda: Cavaleiro Dragão (Netflix)

Compositores

Kevin Lacks, Robert Lydecker

Supervisores musicais

Vivian Aguiar Pugh, Alexandra Nixon, Claire Yezerski

Excelente canção original para um programa pré-escolar

“Uma coisa é sagrada”

Fã de Jam (YouTube Kids)

Compositor e letrista

Brandi Carlile

Excelente canção original para um programa infantil ou adolescente

“Finalmente livre”

High School Musical: O Musical: A Série (Disney+)

Compositor e letrista

Joshua Bassett, Tova Litvin, Doug Rockwell

Título excelente

A Garota da Lua da Marvel e o Dinossauro do Diabo (Canal Disney)

Designer de produção

Shawn Jiménez

Diretor de arte

Cristóvão Whittier

Design de personagem principal

José Lopes

Diretor supervisor

Ben Juno

Animação principal

Kat Kosmala

Diretor de animação

Jane Dickinson

Excelente cinematografia para um programa de ação ao vivo com uma única câmera

Guloso (Netflix)

Diretores de fotografia

John Cavill, Dave Garbett, Rob Marsh

Excelente cinematografia para um programa de ação ao vivo com múltiplas câmeras

Reagrupamento familiar (Netflix)

Diretor de fotografia

John Simmons, ASC

Edição premium de programa de ação ao vivo com câmera única

Ollie perdeu (Netflix)

Editores

Ryan Chan, Debbie Germino

Edição premium de ação ao vivo multicâmera

Nick Notícias (Nickelodeon)

Editor supervisor

Scott Tomino

Editor principal

Justin Coloma

Editores

Mainak Dhar, Aaron Moles, Nick Lin Ulrich

Excelente edição para software de animação pré-escolar

Star Wars: aventuras de jovens Jedi (Disney+)

Editores

Daniel Altura, Zachary Pullman, Pamela Cabrera, Petrus Gammelgaard

Excelente edição para software de animação

Baymax! (Disney+)

Editores

Sarah Reimers, Shannon Stein

Mixagem e edição de som premium para software de ação ao vivo

Você tem medo do escuro? (Nickelodeon)

Misturador de produção

David Hernández

Supervisionando o editor de som

Gord Hillier

Designer de som

Pat Haskell

Regravar mixers

Dean Giammarco, Bill Sheppard

Editor de música

Júlia Graf

Mixagem e edição de som premium para software de animação pré-escolar

Star Wars: aventuras de jovens Jedi (Disney+)

Regravar mixers

Phil Brown, Melissa Ellis

Supervisionando o editor de som

Heather Olsen, MPSE

Misturador Foley

David Bonilla, MPSE

Artista Foley

John “J” Lampinen

Editor de diálogo

Robbie Smith, MPSE

Mixagem e edição de áudio premium para software de animação

Eu sou o Groot (Disney+)

Supervisionando o editor de som

Kuya Elliot

Mixer de regravação

Tony Villaflor

Designer de som

Kirsten Matte

Supervisor de partitura/Supervisor de editor musical

Annele Onyekwere

Editor de música

Tom Kramer

Editor de diálogo e editor ADR

James Spencer

Editor de efeitos sonoros

Malcolm Fife

Artistas de Foley

Deputado Shelley Rhoden, deputado John Roche

Misturador Foley

Scott Curtis

Excelente iluminação, câmera e arte técnica

Ollie perdeu (Netflix)

– Técnico de iluminação mestre

Blaine Ackerley

Operadores de câmera

Brad Kresser, Junichi Hosoi

Técnico em imagens digitais

Ryan McGregor

Excelentes efeitos visuais para um programa live-action (TIE)

Gene (AppleTV+)

Produtor executivo de efeitos visuais e animação

Matthew JR Bishop

Supervisor de efeitos visuais/chefe de estúdio

Terry Bradley

Produtor de efeitos visuais

Teodora Ely

Diretor de animação VFX

Trevor Hunter

Editores de efeitos visuais

Luba Kukharenko, Rachel Wong

Editor on-line

David Headley

Supervisor Forex

Gustavo Fernández

Chefe de Ativos

James Wallace

Chefe de falsificação

Shawn Cobos

Rastreamento e planejamento de leads

Krishna Ram

O melhor personagem VFX

Pedro Vilas

Supervisor de redação

Pedra Tamara

Autores principais

Niall Mcfadyen, Steve Lurie

Supervisor de iluminação

Ryan Smith

Chumbo roto

Tarl Lambert

Composto FX Principal

Stephen Curran

E

Ollie perdeu (Netflix)

Supervisor de efeitos visuais

Hayden Jones

Supervisor associado em efeitos visuais

Tânia Richard

Produtor executivo de efeitos visuais

Stephen Drury

Produtores de efeitos visuais

Christine Lemon, Jennifer Sher

Supervisor de CG

Cristão Branco

Supervisores de animação

Michael Beaulieu, Stafford Lawrence

Autor principal

James Moxon

Uma excelente escolha para um programa de ação ao vivo

Tentar fazer o melhor (AppleTV+)

Diretores de elenco

Danielle Oviero, CSA, Amber Horne, CSA

Diretor de elenco associado

Stephen Taylor O’Connor, CSA

Uma excelente escolha de software de animação

A Garota da Lua da Marvel e o Dinossauro do Diabo (Canal Disney)

Diretores de elenco

Tatiana Paul, Aaron Drown, Jennifer Trujillo

Excelente direção de arte/decoração de cenário/design cênico

A Misteriosa Sociedade de Bento XVI (Disney+)

Designer de produção

Cynthia Charette

Diretor de arte

Nathan Ogilvie

Decoração de cenário

Âmbar Haley

Excelente design/design de moda

Especial de feriado dos Guardiões da Galáxia (Disney+)

Designer de moda

Judyana Makovsky

Excelente penteado e maquiagem

Especial de feriado dos Guardiões da Galáxia (Disney+)

Chefe do departamento de poesia

Cassie Russo

Cabeleireiro mestre

Âmbar Hamilton

Cabeleireiro assistente

Monique Hyman

Cabeleireiro

Kat Drazin, Stephanie Fenner, Doug Kirkpatrick, Sean Smith, Linda Traxler, Don Turner

Administrador em segundo plano

Raisa Patton

Chefe do departamento de maquiagem

Alexei Dmitryu

Maquiadores mestres

Melissa Mainhart, Scott Stoddard, Leandra Whitehurst

Maquiadores

Nicole Amos, Jane Galli, Kevin Kirkpatrick, Michelle Miller, John Moore, Mike Ornelas, Pete Petrocelli, Robin Pritchard, Mark Ross, Matt Sprunger, Cal Thomas, Adam Walls, Samantha Ward

Maquiador/Coordenador de Departamento

Amanda Sprunger

Designers de efeitos especiais

Shane Mahan, Lindsay McGowan

Excelente design e design das bonecas

Vila Sesamo (HBO Máx.)

Líderes pastores fantoches

Michelle Hickey, Lara McLean

Boneca Wrangler

Ben Durocher

Designers de bonecas

Rollie Crowson, Sierra Schoening, Jason Weber

Clientes fantoches

Constance Peterson, Kenneth Rennie

Artistas de marionetes

Tyler Hall, Laura Mann

O incrível formato do programa de ação ao vivo

Especial de feriado dos Guardiões da Galáxia (Disney+)

Coordenador de dublês

Heidi, a ganhadora de dinheiro

Co-coordenador de dublês

Wayne Dalglish

Coreografia excelente

Monster High: O Filme (Nickelodeon)

Coreógrafo

Urze Laura cinza