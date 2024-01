Oilers Corey Perry concorda em acordo para oferecê-lo a Edmonton pelo resto do ano: fontes

Escrito por Chris Johnston, Mark Lazerus, Daniel Nugent-Bowman e Scott Powers

Os Oilers e Corey Perry concordaram com um acordo que enviaria o agente livre para Edmonton pelo resto do ano, disseram fontes da liga.

O Chicago Blackhawks rescindiu o contrato de Perry em novembro, depois que a equipe afirmou ter determinado, por meio de uma investigação, que Perry havia se envolvido em um comportamento “inaceitável”. Em uma coletiva de imprensa na época, o gerente geral do Blackhawks, Kyle Davidson, foi questionado se havia algum aspecto criminal envolvido na demissão de Perry. “Esta era uma questão do local de trabalho”, disse Davidson.

Os detalhes específicos do motivo pelo qual Chicago rompeu os laços com Perry permanecem desconhecidos.

Davidson disse que embora não pudesse revelar detalhes da investigação da equipe, o assunto “não envolveu nenhum jogador ou suas famílias, e qualquer coisa que sugira o contrário ou qualquer pessoa que sugira o contrário é extremamente imprecisa e, francamente, nojenta”. Esta tem sido uma situação difícil. Eu entendo que você quer respostas. “Era importante tomarmos todas as medidas necessárias antes de compartilhar mais.”

Davidson acrescentou que a NHL e a NHLPA foram notificadas, mas que foi um incidente coletivo e uma decisão de equipe. Quando questionado se a liga estava investigando o incidente ou se era um assunto relacionado ao time, o vice-comissário da NHL, Bill Daly, disse por e-mail: “O clube foi franco e transparente conosco em relação às circunstâncias relevantes”.

Perry não contestou a decisão dos Blackhawks de rescindir seu contrato e aceitar a responsabilidade por suas ações, de acordo com uma fonte do time de Chicago.

Perry se encontrou com o comissário da NHL Gary Bettman no início deste mês para discutir sua recuperação das lutas contra o álcool e foi elegível para retornar à liga, confirmaram anteriormente duas fontes familiarizadas com o assunto. Perry não precisou obter permissão oficial de Pittman e iniciou a reunião sozinho.

Perry marcou nove pontos (quatro gols e cinco assistências) em 16 jogos pelo Chicago nesta temporada, seu primeiro com o time. Os Blackhawks o adquiriram em uma negociação com o Tampa Bay Lightning em junho, e ele assinou um contrato de um ano no valor de US$ 4 milhões com o Chicago até a temporada 2023-24.

O que Perry sobrou no tanque?

Perry não é mais um skatista aos 38 anos, mas ainda tem o tamanho, a inteligência e a habilidade na rede que o tornaram um jogador produtivo para o Anaheim Ducks. Os Blackhawks o contrataram para ser um modelo veterano para Connor Bedard, assim como um modelo no gelo, mas ele foi uma presença frontal na principal unidade de power play até sua demissão.

Ele era um jogador popular na sala, falando durante pelo menos duas reuniões de jogadores após derrotas difíceis. Os temas de Perry eram “responsabilidade” e “irmandade”, então sua saída foi um choque para seus companheiros de equipe, muitos dos quais afirmam que ainda não sabem exatamente o que aconteceu. – Mark Lazerus é redator sênior da Blackhawks

Perry está finalmente oleado

Os Oilers têm procurado mais tamanho e habilidade entre os seis últimos colocados, e o veterano Perry deve se encaixar no perfil, mesmo que não consiga o tempo de jogo de poder com os Oilers que conseguiu em Chicago. Perry tem sido uma pedra no sapato dos Oilers e de seus torcedores há anos, com destaque no jogo 5 das semifinais da Conferência Oeste, quando marcou o gol da vitória na prorrogação dupla. Feridas antigas certamente cicatrizarão rapidamente.

Mais de duas décadas depois de quase ter sido negociado de Anaheim por Mike Comrie, Perry está finalmente no negócio do petróleo. -Daniel Nugent-Bowman, redator da equipe da Oilers

(Foto: Michael Reeves/Getty Images)