Deebo Samuel, do 49ers, faz ótimos comentários sobre a força do braço de Brock Purdy – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Mais uma vez, o quarterback do 49ers, Brock Purdy, provou que os céticos estavam errados na última vitória de San Francisco.

O quarterback do segundo ano mostrou a força do braço na derrota do San Francisco por 27 a 14 sobre o Tampa Bay Buccaneers no domingo, acabando com a noção de que ele não tem força no braço ou habilidade de lançar a bola profunda.

Deebo Samuel pode ter uma ideia de por que Purdy parece mais forte em campo.

“Parece que meu cara estava levantando alguns pesos”, disse Samuel. “Ele ficou um pouco mais forte e parece bem saindo do braço.

“Eu não diria que a bola é muito difícil. Ele tocou um pouco, agora tem um pouco de força.”

A força “muito boa” do braço de Purdy rendeu-lhe o prêmio de Jogador Ofensivo da Semana da NFC por sua exibição na vitória da Semana 11, após ter um desempenho impecável no Levi’s Stadium. Purdy completou 21 de 25 passes para 333 jardas com três touchdowns e nenhuma interceptação e registrou um rating de passe perfeito de 158,3.

Um desses passes foi um passe para touchdown de 76 jardas para o wide receiver do 49ers Brandon Aiyuk – o lance mais longo da carreira de Purdy.

A 262ª escolha – a escolha final no Draft de 2022 da NFL – atualmente lidera a liga com uma classificação de passador de 115,1.

Uma das principais preocupações em torno de Purdy ao sair da faculdade e mesmo no início de sua carreira era a força do braço. Ele não é um quarterback chamativo com talentos incríveis como Patrick Mahomes ou Josh Allen. Mas ele faz o suficiente em todas as partidas e encontra uma maneira de vencer.

“Acho que do jogo 1 até agora, acho que o braço de Brock ficou consistentemente mais forte”, disse o gerente geral do 49ers, John Lynch, na manhã de terça-feira no programa “Murph & Mac” da KNBR.h/t 49ers Web Zone). “Talvez a semana de folga tenha permitido que ele descansasse um pouco, e ele voltou com um pouco de energia extra. Mas, na verdade, trata-se de levá-lo ao lugar certo. com tanta precisão. “Ele toma decisões muito boas; está jogando muito bem nesta posição no momento. Temos que continuar.

“Ele tem toda a força de braço que você precisa”, disse Lynch. “Ele está mais forte do que no ano passado? Eu não sei, mas ele parece muito bom agora, como evidenciado pela classificação de passador perfeita, todas essas coisas. E o mais importante, ele nos levou à vitória. E Brock, ele é muito maduro, e depois daquele jogo tão rapidamente “Ele já estava falando sobre Seattle no vestiário. Então ele entende. Ele é um jogador tremendo.” [leader]”.

