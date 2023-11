Memphis Basketball vence Michigan na Batalha de Atlantis 4

PARADISE ISLAND, BAHAMAS – O basquete de Memphis, com a técnica Penny Hardaway retornando da suspensão, venceu Michigan por 71-67 na quarta-feira na Batalha 4 Atlantis.

Os Tigers (4-0) enfrentarão o número 20 do Arkansas na quinta-feira (16h, ESPN), renovando o que antes era uma verdadeira rivalidade. Os dois programas não se encontram há mais de 20 anos, e os Razorbacks têm uma ligeira vantagem na série, 11-10.

Nº 23 na pesquisa de treinadores esportivos do USA TODAY, Memphis liderou por 16 pontos no segundo tempo, mas Michigan (3-2) voltou com tudo e reduziu a vantagem para dois pontos com 9,1 segundos para o fim. David Jones marcou os últimos nove pontos para Memphis, incluindo seis lances livres nos últimos 67 segundos e dois faltando menos de 5 segundos para o final do jogo.

Ashton Hardaway viu seu primeiro tempo de jogo significativo nesta temporada e cumpriu. O calouro liderou os Tigres com 17 pontos, apoiado por cinco cestas de 3 pontos em sete tentativas.

Os Wolverines dominaram a batalha de rebotes por 50-28. Mas eles cometeram quase o dobro de reviravoltas (18 a 11) que os Tigers, que transformaram os erros de Michigan em 21 pontos. O técnico do Michigan, Juwan Howard, esteve no banco pela primeira vez nesta temporada, enquanto se recuperava de uma cirurgia cardíaca em setembro, mas o assistente Phil Martelli assumiu as funções de técnico principal.

Aqui estão cinco conclusões do jogo de quarta-feira.

Grande coleção de Hardaway

Penny Hardaway não foi a única Hardaway de olho na quarta-feira.

Seus filhos, Ashton e Jayden, cresceram dramaticamente. Ashton deu aos Tigers uma sacudida na pontuação ao marcar oito pontos consecutivos em um intervalo de 71 segundos. Sua segunda cesta de 3 pontos durante esse período deu-lhes uma vantagem de 18-14.

Depois foi a vez de Jayden. O sênior derrubou gols consecutivos faltando menos de quatro minutos para o final do primeiro tempo (dois pontos e um 3). Ele fez parte da sequência de 13-2 de Memphis que ajudou a aumentar a vantagem para 37-23.

No segundo tempo, Ashton acertou outra cesta de 3 pontos para impedir a sequência de 12-2 do Michigan.

Jogo difícil para alguns iniciantes

O ataque habitual dos Tigres foi amplamente ineficaz.

Jones (apesar de assumir a liderança no final), Ja’Kon Walton e Jordan Brown foram limitados a 20 pontos combinados (oito vindos da linha de lance livre) em 5 de 20 arremessos.

O armador Jahvon Quinerly, que teve oito assistências, o melhor da temporada, fez nove pontos em 3 de 8 arremessos.

Nova intensidade

Hardaway, agora em seu sexto ano como técnico dos Tigers, estabeleceu uma marca defensiva. Um intransigente. Aquele que sufoca os oponentes do início ao fim.

Mas nos três primeiros jogos desta temporada, os Tigres não usaram o mesmo tipo de intensidade que alguns estão acostumados a ver neles.

Isso mudou na quarta-feira.

Os Tigers foram atrás da dupla de defesa dos Wolverines, Dug McDaniel e Nimari Burnett. Eles pressionaram a quadra de ataque com fisicalidade e resistência durante todo o jogo.

Michigan terminou com 39,3% de arremessos de campo e 33,3% de fora do arco.

Memphis Pigs estabiliza o navio

Os Tigres tiveram que descartar pelo menos parte do plano de jogo tão cedo. Isso porque Brown, o pivô titular, se viu em apuros com a comissão técnica.

A ex-estrela da Louisiana e Jogador do Ano do Cinturão Solar da temporada passada cometeu duas faltas e foi derrubado faltando três minutos para o final do jogo. Ele só voltou à quadra no segundo tempo.

Ashton Hardaway: Por que o calouro dos Tigers disse ao público da TV nacional: ‘Gostei muito’

Então Memphis seguiu uma dieta constante de Malcolm Dandridge e Nick Jordan. Dandridge respondeu com dois pontos, dois rebotes, duas roubadas de bola e duas viradas no primeiro tempo, enquanto Jordan fez três pontos, um rebote e um bloqueio.

Caleb Mills administra a Internet

O salto de Mills no final do primeiro tempo pode parecer bastante inocente superficialmente.

Mas foi muito mais do que isso por causa do que veio antes.

No final do primeiro tempo, Mills mediu seu zagueiro Olivier Nkamhua. Então ele entrou em modo de ataque. O movimento cruzado de Mills em torno da linha de três pontos forçou Nkamhua a começar a recuar. A única coisa é que Mills ficou paralisado. Nkamhua não conseguiu. Em vez disso, seu impulso o fez deslizar para a traseira do lado direito da pista.

Os fãs de Memphis cantaram na Imperial Arena. O jogo continuou e Mills perfurou o field goal faltando 1:53 para o final do primeiro tempo.

A jogada ajudou a levar os Tigres ao intervalo com uma vantagem de 37-25. Mills marcou 10 pontos no jogo.

“O que Caleb Mills fez aos 15 anos é ilegal nos Estados Unidos”, postou The Field of 68 no X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

“Caleb Mills arruinou todo o Dia de Ação de Graças desse cara!!” Cuffs The Legend, uma personalidade popular da mídia social, postada no X.

“Meu Deus, CALEB MILLS FEZ-LHE TOCAR A TERRA”, diz uma postagem na conta X da Slam University.

Entre em contato com o jornalista esportivo Jason Munz em jason.munz@commercialappeal.com ou no Twitter @munzly.