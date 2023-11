Decepção decepcionante nos testes da Black Friday – NBC Sports Philadelphia

Os Flyers não foram páreo para os Rangers em algum tipo de confronto barométrico na Black Friday.

Eles caíram para o New York por 3 a 1 no Wells Fargo Center.

Os Flyers (10-9-1) perderam dois jogos consecutivos no regulamento depois de obter uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, a melhor da temporada.

Mika Zibanejad continuou a assombrar os Flyers com mais dois gols. Ele tem 18 contra os Flyers em sua carreira, o maior número contra qualquer time.

O clube de John Tortorella estava preso em um buraco de 3-0 aos 7:41 do início da estrofe, quando Zibanejad fez seu segundo marcador.

Faltando 2:21 para o fim do segundo período, Sean Couturier colocou os Flyers ao alcance do ataque. Ele bloqueou o chute de Nick Siler para reduzir a desvantagem dos Flyers para 3-1.

Mas o Rangers (14-3-1) foi um dos melhores times de bloqueio de gols da NHL até agora no Ano 1 sob o comando do ex-técnico dos Flyers, Peter Laviolette. Eles terminaram o trabalho.

Os Flyers verão Nova York mais três vezes nesta temporada.

A frequência listada na tarde de sexta-feira foi de 19.032.

Na temporada passada, os torcedores do Rangers ocuparam em grande parte o Wells Fargo Center para um jogo em março.

“Espero que superemos isso ao longo do caminho. Não tenho certeza de quando”, disse Tortorella na época. “Mas trazê-lo de volta para onde isso é difícil. E os fãs do Rangers provavelmente não serão permitidos no prédio porque o lotamos com nosso próprio pessoal.”

Muitos torcedores de Nova York fizeram a viagem na sexta-feira, mas não foi tão desigual quanto aquele jogo de março da temporada passada.

• Os Flyers não podiam permitir-se um mau começo e tiveram um.

Eles desistiram do 2 contra 1 com apenas 45 segundos de jogo. Zibanejad enterrou o tiro. Carter Hart teve poucas chances de detê-lo.

Ryan Boehling foi pego no meio, levando à corrida de homens estranhos em Nova York.

“Muitas pessoas estranhas entraram correndo”, disse Tortorella. “Esse tem sido realmente um componente-chave da nossa equipe este ano, nossa disciplina com isso. Não estamos sendo encontrados em lugar nenhum com nossa verificação posterior.”

Um minuto e oito segundos depois, Travis Sanheim cometeu uma reviravolta na zona defensiva diretamente para Chris Kreider na vaga.

“Ele é o melhor da liga em confrontos diretos”, disse Sanheim. “Talvez haja mais consciência de que ele está lá fora e talvez ele seja um pouco mais paciente e veja para onde salta, seja dentro ou fora.”

O único artilheiro de 52 gols rapidamente ultrapassou Hart e abriu uma vantagem de 2 a 0 antes de dois minutos de jogo.

“Há um atacante sempre”, disse Sanheim.”Se você assistir aos jogos, eu jogo bem em todos os jogos.” “Não quero sentar aqui e dizer que não deveria fazer esta jogada porque é uma jogada que faço regularmente. Ele apenas lê bem, gira e cronometra perfeitamente. Da rede.

“Obviamente eu adoraria ter esse jogador de volta, mas faço isso em todos os jogos. Vou continuar fazendo isso.”

Sanheim e Cam York, a melhor dupla defensiva dos Flyers, terminaram com 2.

O primeiro período rapidamente se tornou físico. Garnett Hathaway levou um grande golpe de Jacob Trouba. O ala dos Flyers então acertou Ryan Lindgren. Ambos os ataques geraram brigas. A rebatida de Hathaway levou a um jogo forte dos Flyers, que foi 0 de 6 no jogo e 7 de 68 na temporada.

• Hart registrou 16 defesas em 19 arremessos. Não foi um problema para os pilotos. Começar o time foi seu maior problema e o power play também não ajudou.

“Acho que no primeiro período conversamos sobre isso entre os períodos e nunca vimos tantos ataques de homens estranhos contra nós – 2 contra 1, 3 contra 2”, disse Cam Atkinson. “Acho que é porque nosso lado D está antecipando o jogo, tentando surfar e esperando que nossos atacantes os cubram. O lado mais cauteloso e o apoio D.” “

O goleiro do Rangers, Igor Shesterkin, parou 36 dos 37 chutes dos Flyers.

O vencedor do Troféu Vezina 2021-2022 ouviu seu nome ser cantado por torcedores nova-iorquinos.

“Podemos tê-los superado, mas suas chances eram gloriosas”, disse Tortorella. “É aqui que nosso rastreamento não foi encontrado.”

• Video Tortorella e os Flyers melhoraram para 4 em 4 nos desafios do treinador esta temporada, quando o golo de Kreider no terceiro período foi anulado por fora-de-jogo.

• Noah Kitts não estava no banco no início do terceiro período. Porém, ele conseguiu retornar ao banco e à partida.

O centro de 24 anos precisou de cerca de 30 pontos na região do lábio superior depois de levar um comprimido no rosto.

“Acho que terminaram os pontos logo quando o terceiro começou”, disse Cates. “Fui pegar água, me recompor e respirar, não sei quando voltei lá, mas o mais rápido que pude. [The medical team] Ele fez um ótimo trabalho.”

• Morgan Frost continua saudável. O central de 24 anos ficou de fora metade da temporada em 20 jogos.

• Os Flyers voltam à ação no sábado, quando enfrentam os Islanders na UBS Arena pela segunda vez em quatro dias (19h30 ET/NBCSP+).

