Dubs vencem Spurs e sobrevivem ao campeonato da temporada da NBA – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Os Warriors e o San Antonio Spurs jogaram por longos períodos na noite de sexta-feira, como dois times ainda acordando do cochilo do Dia de Ação de Graças. A galera do Chase Center também não pode ficar de fora dessa conversa.

Às vezes foi difícil, mas os Warriors venceram no final, derrotando os Spurs por 118-112 em um jogo do Grupo C do campeonato da Conferência Oeste da NBA.

Os Warriors melhoraram para 2 a 1 durante o torneio de temporada, e a final do jogo de conferência contra os Kings na terça-feira em Sacramento terá enormes implicações para quem vencerá o Grupo C e avançará para as quartas de final.

Os Warriors, Kings e Minnesota Timberwolves terminaram empatados em 2 a 1 faltando um jogo para o final. Se os Timberwolves perderem para o Oklahoma City Thunder na terça-feira, o vencedor do jogo Warriors-Kings no Golden 1 Center vencerá o Grupo C.

Steph Curry, atrás de 11 pontos no terceiro quarto, 12 pontos no quarto período e 23 pontos no segundo tempo, foi o artilheiro do jogo com 35 pontos em 11 de 20 arremessos e acertou 7 de 13 atrás dos três. linha de ponto. Curry agora tem 200 jogos na carreira acertando pelo menos seis cestas de 3 pontos por jogo.

O próximo jogador mais próximo tem 97 desses jogos.

A estrela estreante do Spurs, Victor Wimpanyama, registrou quase um duplo-duplo com 22 pontos e oito rebotes, mas suas seis viradas foram as maiores de qualquer jogador.

Aqui estão três conclusões dos Warriors, melhorando para 8-9 na temporada e permanecendo no torneio na temporada.

O início da mudança de escalação

Os Warriors encontraram pouca consistência no início desta temporada, incluindo sua escalação titular. Steve Kerr fez mais uma alteração para o 17º jogo do ano, mandando Chris Paul para o banco e colocando Moses Mudiay como titular. Moody é acompanhado por Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney.

Esse grupo de cinco jogadores entrou na noite jogando 29 minutos juntos em cinco jogos, ganhando uma classificação líquida de 11,1 em uma classificação ofensiva de 109,5 e uma classificação defensiva de 98,4. Eles permaneceram juntos no primeiro quarto até que Chris Paul substituiu Moody e Dario Saric substituiu Looney aos 5:48. Os Warriors estavam perdendo por 21-17 na época, e Wimbanyama estava prestes a acertar dois lances livres. Quando Moody saiu do banco pela primeira vez, ele era o artilheiro dos Warriors com seis pontos em arremessos perfeitos de 3 de 3.

A decisão de Kerr não deu certo.

Curry, Moody, Wiggins, Thompson e Looney passaram 11 minutos e 33 segundos juntos na quadra e o placar foi -10, superado por 34-24. Eles acertaram 9 de 19 (47,4%), mas os Spurs acertaram 14 de 25 (56%) contra eles. Moody jogou 17 minutos e teve menos 6 no geral, mas marcou nove pontos em um arremesso perfeito de 4 de 4.

Paul mais uma vez organizou o banco perfeitamente. O veterano de 19 anos registrou 14 pontos positivos, o recorde do jogo, em 29 minutos, conseguindo 10 assistências e uma virada.

Retorno GP2

Tamanho e altura não significam nada para Gary Payton II. É apenas mais um desafio para o filho de um dos maiores palestrantes do basquete de todos os tempos. O segundo trimestre foi o exemplo mais recente.

Mesmo para alguém listado 14 polegadas a mais que o GP2.

Enquanto Wimbaniyama tentava finalizar a jogada nas costas, Payton tinha outras ideias, lançando seu esforço nas arquibancadas.

Talvez o choque imediato que é o raio de Payton seja o que os Warriors precisam desesperadamente. Eles perdiam por 46-41 naquele momento e mantiveram uma vantagem de 18-9 no resto do segundo quarto, entrando no intervalo vencendo por 59-55. Esse é o impacto que Payton traz aos jogos, principalmente quando saudável.

Payton logo após entrar no jogo acertou uma cesta de 3 pontos. e daí. Sua energia não pode ser duplicada e esse era provavelmente o ingrediente chave que os Warriors precisavam para vencer.

Super Dario faz isso de novo

Há um argumento real de que o segundo melhor jogador ofensivo dos Warriors nesta temporada, pelo menos até agora, está jogando com o contrato mínimo do veterano. O gerente geral Mike Dunleavy queria desesperadamente contratar Dario Saric como agente livre. Sarek continua a mostrar o porquê.

Thompson marcou apenas dois pontos no segundo tempo. Ambos chegaram na linha de lance livre nos 13 segundos finais. Thompson marcou 15 pontos em 3 de 11 arremessos e acertou apenas três de suas sete tentativas de 3 pontos. Andrew Wiggins fez apenas 10 pontos na vitória.

Aos 26 minutos, Saric marcou 20 pontos no banco, tornando-se o segundo maior artilheiro do Warriors. O grande homem disparou seu chute, finalizando 7 de 11 no geral e 4 de 7 de longa distância. Saric também somou oito rebotes, quatro assistências e duas roubadas de bola. Seu mais-11 ficou atrás apenas do de Paul.

Este é o terceiro jogo em que Saric marca 20 ou mais pontos nesta temporada. Em seus últimos três jogos, Saric teve média de 18,3 pontos em 60 por cento de arremessos (18 de 30), marcando 18 pontos, 17 pontos e depois 20 na vitória de sexta à noite.

