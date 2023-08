Taxas de MTA subiram no domingo pela primeira vez em 4 anos

O custo das viagens de metrô, ônibus e trens suburbanos aumentará no domingo pela primeira vez em quatro anos.

Durante a pandemia, o MTA interrompeu seu cronograma regular de aumento bienal de taxas. Mas a agência diz que as restrições orçamentárias significam que o período de atraso expirou.

As viagens individuais de metrô ou ônibus aumentarão 15 centavos, de US$ 2,75 para US$ 2,90, um aumento de 5%.

Para passageiros que usam um MetroCard e compram um passe ilimitado de sete ou 30 dias, os custos gerais também aumentarão. O passe de 30 dias aumentará de US$ 127 para US$ 132, e o passe ilimitado de sete dias aumentará de US$ 1 para US$ 34.

As tarifas ferroviárias de passageiros aumentarão cerca de 4%.

A governadora Kathy Hochul e a legislatura estadual do MTA lançaram um salva-vidas este ano, aumentando o imposto sobre transferência de folha de pagamento para as empresas da cidade de Nova York e aprovando um pagamento único de US$ 300 milhões. Tudo vai para financiar seu orçamento operacional, que continua sofrendo com o baixo número de passageiros da era da pandemia.

No entanto, os pilotos não estão satisfeitos com o aumento dos preços, especialmente em um momento em que tudo parece estar subindo de preço, mas a renda de muitos permanece estável.

“Meu salário. Sim, não está subindo, acredite em mim”, disse Leila McGushin, uma trabalhadora de Bensonhurst, Brooklyn. “Claro, não estamos felizes.”

“É terrível, cara. Continua subindo”, disse Chris Mathew, de 19 anos, morador do Queens. “Vou continuar batendo ou pulando [the turnstile]. “

Santana, um morador de Crown Heights de 70 anos que usa apenas seu sobrenome, disse que não se importava em pagar a passagem, mas observou que o MTA também reclama que perde $ 700 milhões por ano devido à evasão de tarifas. Ele disse que se o MTA abaixasse primeiro, ele poderia concordar em aumentar a tarifa.

Ele disse: “Isso só me incomoda porque a desculpa deles para isso é a evasão de tarifas.”

O MTA informa que perde $ 315 milhões anualmente em ônibus, $ 285 milhões em metrôs, $ 46 milhões em pedágios em pontes e túneis e $ 44 milhões na Long Island Rail Road e Metro-North.

No entanto, nem todos são contra o aumento.

“Acho que provavelmente é uma boa ideia”, disse Damon Boyd, 32, de Brownsville. “Desde que os trens estejam funcionando sem problemas, não deve haver problema com isso.”

“O aumento nas tarifas e taxas é uma continuação da prática do MTA que começou em 2009, segundo a qual pequenos e previsíveis ajustes nas tarifas e taxas são feitos a cada dois anos”, escreveu o MTA ao anunciar o aumento da tarifa.

A agência espera que o aumento da tarifa traga US$ 117 milhões este ano e planeja outro aumento de 4% em 2025 e outro em 2027.